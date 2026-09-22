باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه گاردین گزارش داد که اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس، قصد دارد در دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، از او بخواهد به جنگ با ایران پایان دهد.

این روزنامه نوشت: به برنهام گفته شده است که از اولین دیدار خود با ترامپ در روز سه‌شنبه استفاده خواهد کرد تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد که از تنش‌ها با ایران بکاهد.

به گفته منابع دولتی انگلیس که گاردین به آنها استناد کرده، برنهام در روابط با رئیس‌جمهور آمریکا به دنبال «راه سومی» خواهد بود؛ نه مانند مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، وارد رویارویی آشکار شود و نه مانند کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر سابق انگلیس، در آغاز دوره نخست‌وزیری‌اش به «چاپلوسی آشکار» روی آورد، بلکه بر «قدرت شخصیت» خود تکیه خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از برنهام می‌نویسد: «پیام این است که ما می‌خواهیم هر چه زودتر شاهد پایان درگیری‌ها (در ایران) باشیم و آماده‌ایم تا نقش خود را به طور درخشانی ایفا کنیم.»

شایان ذکر است که در سایه جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز در انگلیس، میانگین قیمت بنزین به ۱۷۰.۵۴ پنس در لیتر و گازوئیل به ۱۹۲.۸۶ پنس رسیده است. قیمت گازوئیل در مقایسه با ابتدای سال بیش از دو برابر شده و گاردین از افزایش ۵۴ درصدی قیمت آن در انگلیس تا نزدیکی ۲ پوند خبر داده است.

در انگلیس، برآورد موسسه ECIU نشان می‌دهد افزایش قیمت نفت و گاز از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ۲۸ فوریه، حدود ۹.۸ میلیارد پوند هزینه اضافی به خانوارها و کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. در باقی کشورهای اروپایی نیز روند رو به رشد قیمت‌ها به شهروندان فشار می‌آورد، به همین دلیل است که برخی از این کشورها خواستار پایان جنگ با ایران شده‌اند.

در نیویورک، هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما در ۸ سپتامبر آغاز شد. طبق معمول، یک هفته در سطح بالا در طول مجمع عمومی برگزار خواهد شد. بحث عمومی از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر و دوباره در ۲۸ سپتامبر برگزار خواهد شد.

منبع: آر تی