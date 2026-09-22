مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی از محکومیت بیش از ۹ میلیارد ریالی عامل نگهداری غیرمجاز ۱۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در شهرستان بوکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین نجف‌زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه جدی با قاچاق کالا و استفاده غیرمجاز از شبکه برق پرونده نگهداری غیرقانونی ۱۷ دستگاه ماینر به ارزش ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با توجه به مستندات موجود در پرونده و عدم ارائه هرگونه مدارک و اسناد مثبته گمرکی و قانونی از سوی متهم تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: بر اساس حکم صادره متهم علاوه بر ضبط کامل ماینرهای کشف‌شده به نفع دولت، به پرداخت ۹ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی کالاها در حق صندوق دولت محکوم شد.

نجف‌زاده با اشاره به چگونگی کشف این تجهیزات گفت: این دستگاه‌های غیرمجاز با هوشیاری و اقدام به‌موقع پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران شهرستان بوکان پس از دریافت اطلاعات مردمی از یک باب منزل مسکونی کشف و جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و تعزیرات شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع با برهم‌زنندگان ثبات اقتصادی و سلامت شبکه توزیع برق از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی، قاچاق کالا و ارز یا تخلفات حوزه بهداشت و درمان گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat135.ir یا خط تلفن گویای ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، تعزیرات حکومتی
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