باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد روز سهشنبه اظهار کرد: در پی افزایش گزارشهای مربوط به سرقتهای متوالی موتورسیکلت و بررسی تصاویر مرتبط با سرقتهای مسلحانه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با همکاری پلیس پیشگیری و عملیات شهرستان و با هماهنگی مرجع قضایی، طی یک عملیات اطلاعاتی و تخصصی ۱۰ روزه موفق به شناسایی اعضای این باند شدند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: پس از شناسایی متهمان، مأموران در عملیاتی هماهنگ هفت عضو این باند را دستگیر کردند.
خورشاد با اشاره به بازرسیهای انجامشده از مخفیگاه متهمان گفت: در این بازرسیها ۹ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، یک قبضه کلت کمری به همراه ۱۶ تیر جنگی و یک قبضه سلاح وینچستر به همراه هشت فشنگ کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای بررسی سوابق متهمان، شناسایی سایر سرقتهای احتمالی و کشف ابعاد دیگر فعالیت این باند همچنان ادامه دارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران