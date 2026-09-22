ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی، با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ بر تیم قدرتمند چین غلبه کردند و گام نخست خود را در این رقابت‌ها برداشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸بر۱۵ به پیروزی رسید.
در این دیدار که از ساعت ۷:۲۰ صبح امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) برگزار شد، ملی‌پوشان ایران با ارائه نمایشی منسجم موفق شدند نخستین گام خود در این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر بگذارند.
سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است.
تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، از ساعت ۹:۲۵ امروز برابر هنگ‌کنگ قرار می‌گیرد و روز چهارشنبه یکم مهر نیز از ساعت ۱۳:۲۵ به مصاف مالزی خواهد رفت.

برچسب ها: بسکتبال 3 نفره ایران ، ناگویا
خبرهای مرتبط
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ روسای فدراسیون‌ها همان همیشگی/ کِشتی و هتل به‌جای دهکده!
۵۸۰ روز تا بازی‌های آسیایی ناگویا؛ بررسی وضعیت فدراسیون‌های تنیس و هاکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
آخرین اخبار
آخرین تمرین تیم ملی پیش از دیدار با ازبکستان برگزار شد
نبی: ایران و ازبکستان باید دنبال تورنمنت‌های مشترک با حضور تیم‌های قدرتمند باشند/ کافا خروجی مطلوبی ندارد
شومورودوف: دیدار مقابل ایران به ما نقاط ضعفمان را نشان می‌دهد
کاناوارو: ایران یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیاست
سردار آزمون: همیشه بازی مقابل ازبکستان سخت بوده است
قلعه نویی: تیم ملی جای جوان‌گرایی نیست بلکه جای تغییر نسل است
بازیکن امید اصول اولیه را بلد نیستند/ فوتبال ما یک بیمار رو به مرگ است
ایران با لباس‌ قرمز به مصاف ازبکستان می‌رود
قهرمانی ارزشمند ملی پوش پارکور ایران در رقابت‌های جهانی کاپ آزاد روسیه
استقلال در لیگ و آسیا؛ چالش حفظ ثبات در دو جبهه
استقلال و گره هجومی؛ چرا رسیدن به دروازه حریف سخت می‌شود؟
هواداران استقلال در انتظار درخشش یک بازیکن
۱۶.۵ میلیارد تومان پاداش تیم ملی کاراته ایران در ناگویا
شجاع پناهی هم فینالیست شد؛ دبل طلایی ووشوی ایران در ناگویا
از هند تا هنگ‌کنگ؛ مسیر مقتدرانه سوگند سینکایی به فینال آسیایی
علی پاکدامن مدال برنز سابر مردان در بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد
صعود فرشته اقتداری و نجمه بوشهری‌زاده به مرحله بعد اسکواش بازی‌های آسیایی
حضور ایران در فینال مسابقات eFootball پس از پیروزی مقابل ژاپن
فدراسیون فوتبال از مردم عذرخواهی کرد
فوتبال ایران طلایی شد/ فراموشی شکست تیم ملی امید با شیوه الکترونیک
چهار ملی پوش ووشو ایران در فینال ساندا بازی‌های آسیایی 
بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب
صعود دانیال شه‌بخش به مرحله یک‌هشتم نهایی بوکس بازی‌های آسیایی
حسین عبدی: این نتیجه غیرقابل قبول است/ از تک‌تک مردم عزیزم عذر خواهی می‌کنم
صعود دختران کبدی ایران در ناگویا؛ هند صدرنشین شد
تایید درمان ملی پوش بسکتبال از سوی فدراسیون پزشکی تا بهبودی کامل
دلیل حذف تیم ملی امید؛ جابجایی ترکیب برنده با بی انگیزه‌های پر ادعا
خبر خوش برای اسکیت ایران؛ ویزای مسافران پاراگوئه صادر شد
ایران ۱ - ۴ کره شمالی/شکست سنگین تیم امید ایران و خروج از رقابت‌های آسیایی
کلاییچ: حریفان در مرحله بعد از ما نگران خواهند بود