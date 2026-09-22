باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸بر۱۵ به پیروزی رسید.

در این دیدار که از ساعت ۷:۲۰ صبح امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) برگزار شد، ملی‌پوشان ایران با ارائه نمایشی منسجم موفق شدند نخستین گام خود در این رقابت‌ها را با پیروزی پشت سر بگذارند.

سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است.

تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، از ساعت ۹:۲۵ امروز برابر هنگ‌کنگ قرار می‌گیرد و روز چهارشنبه یکم مهر نیز از ساعت ۱۳:۲۵ به مصاف مالزی خواهد رفت.