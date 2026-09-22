مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران، از آمادگی کامل مدارس استان جهت آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین افتتاح دو پروژه ورزشی و یک مدرسه صبح امروز با حضور یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران برگزار شد.
یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در این آئین گفت: در راستای تکمیل زیرساختها تا پایان آبان، ۸۵۲ کلاس درس جدید و ۱۰۱ هزار متر فضای آموزشی به مجموع زیرساختهای آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت آمادهسازی مدارس در استان تهران افزود: از فردا، یک میلیون دانشآموز در سراسر استان وارد کلاسهای درس خواهند شد. در این راستا، ۶۰ هزار ۵۹۰ از فرهنگیان وظیفه امر آموزش را بر عهده دارند و تعداد کل کلاسهای درس امسال در استان، کلاس است.
مدیرکل آموزش و پرورش همچنین با اشاره به توزیع ۳۰۰۰ بسته لوازم التحریر آموزشی در مراسم امروز، آن را گامی مهم در جهت حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل و پیشبرد برنامههای دولت و وزارت آموزش و پرورش در حوزه عدالت آموزشی دانست.
کاهش تراکم کلاسها؛ از ۳۳ به ۲۸ دانشآموز
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران یکی دیگر از دلایل گرایش خانوادهها به مدارس غیردولتی را تراکم بالای کلاسهای درس در برخی مدارس دولتی عنوان کرد و گفت: یکی دیگر از دلایلی که مردم فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبتنام میکردند، این بود که فضای مدارس دولتی ما اندکی شلوغ و تراکم کلاسهای درس بالا بود.
بهارلو افزود: خانوادهها برای اینکه فرزندانشان از کیفیت آموزشی بالاتری برخوردار شوند، به سمت مدارس غیردولتی میرفتند که عمدتاً کلاسهای خلوتتری داشتند.
وی ادامه داد:اما با ساخت مدارس جدید در شهرستانهای استان تهران، کلاسهای ما خلوتتر شد و تراکم کلاسهای درس از ۳۳ نفر به میانگین ۲۸ نفر در استان رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به شرایط شهرستان بهارستان گفت: البته بهارستان همچنان یکی از مناطق پرتراکم ماست و در این منطقه تراکم کلاسها در حال حاضر حدود ۳۳ دانشآموز است، اما در مجموع استان شاهد کاهش تراکم کلاسهای درس هستیم.
بهارلو تصریح کرد: کاهش تراکم کلاسها به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و تربیت اثرگذار است، زیرا وقتی یک کلاس خلوتتر باشد، معلم زمان بیشتری برای کار با دانشآموزان و رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی آنها خواهد داشت.
یک میلیون دانشآموز در مدارس شهرستانهای استان تهران
وی با اشاره به جمعیت دانشآموزی شهرستانهای استان تهران گفت: از فردا حدود یک میلیون دانشآموز وارد کلاسهای درس شهرستانهای استان تهران میشوند و ۶۰ هزار و ۵۹۰ نفر از فرهنگیان شهرستانهای استان تهران وظیفه تعلیم و تربیت این دانشآموزان را برعهده دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: امسال تعداد کلاسهای درس ما به ۳ هزار و ۸۸۱ کلاس رسیده است و افزایش تعداد کلاسهای درس نشاندهنده همت مسئولان و دولتمردان در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی است.
مدرسهسازی، مسیر تقویت مدارس دولتی
وی با تأکید بر نقش توسعه فضاهای آموزشی در تقویت مدارس دولتی اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی و بهویژه نهضت مدرسهسازی، علاوه بر افزایش دسترسی دانشآموزان به فضاهای آموزشی، موجب ارتقای کیفیت و تقویت مدارس دولتی نیز شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: وقتی تعداد کلاسها افزایش پیدا میکند و تراکم دانشآموزان کاهش مییابد، شرایط برای فعالیت بهتر معلمان و ارائه خدمات آموزشی و تربیتی فراهم میشود و همین موضوع میتواند اعتماد و انگیزه خانوادهها برای انتخاب مدارس دولتی را افزایش دهد.