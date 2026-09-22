پس از محدود کردن دسترسی رسانه ها به نشست های دولت، کاخ سفید با راه‌اندازی «ترامپ تی‌وی» یک پخش زنده ۲۴ ساعته را آغاز کرده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کاخ سفید شبکه‌ای با عنوان «ترامپ تی‌وی» راه‌اندازی کرده است؛ پخش زنده‌ای ۲۴ ساعته که قرار است «مهم‌ترین لحظات» دولت آمریکا را به‌صورت شبانه‌روزی نمایش دهد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته دسترسی رسانه‌های CNN، پولیتیکو و MS NOW به کاخ سفید را لغو کرد.

ترامپ اعلام کرده بود این اقدام در واکنش به «گزارش‌های جعلی مداوم» این رسانه‌ها انجام شده است. در پی این تصمیم، هر سه رسانه برای طرح شکایت علیه دولت آمریکا برنامه‌ریزی کردند.

کانال یوتیوب کاخ سفید در توضیحات پخش زنده اعلام کرد برنامه‌ای با عنوان «TRUMP TV: The Essentials Station» قرار است «برترین ویدئوها، اظهارات مهم و بخش‌های دیدنی» را به‌صورت ۲۴ ساعته و با به‌روزرسانی لحظه‌ای پخش کند.

کایلن دور، معاون دستیار رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ تی‌وی یک پخش زنده ۲۴ ساعته از برترین لحظات دولت، بدون فیلتر است» و از مخاطبان خواست آن را دنبال کنند.

وی افزود: «رسانه‌ها در برخی موارد، درباره دستاورد‌های متعدد و رکوردشکن دولت در خدمت به همه آمریکایی‌ها، اطلاعات نادرست منتشر کردند یا اصلاً آنها را پوشش ندادند.»

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کاخ سفید ، دولت ترامپ ، رسانه های آمریکایی
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