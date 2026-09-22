تیم ملی روئینگ ایران امروز در ۸ ماده مختلف بانوان و آقایان، در رقابت‌های مقدماتی و اصلی در ناگویا به مصاف حریفان خود می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان- طبق لیست اعلام شده در مسابقات روز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر (یکم مهرماه) ملی‌پوشان روئینگ ایران در دو بخش بانوان و آقایان در ۸ ماده به مصاف حریفان خود می‌روند.
 
در بخش تک نفره سنگین وزن مردان از ساعت ۹ صبح به وقت محلی بهمن نصیری در گروه اول مقدماتی به مصاف حریفانی از ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی و عراق می‌رود.
 
در بخش تک نفره سبک وزن زنان از ساعت ۹:۴۰ فاطمه مجلل در گروه اول مقدماتی به مصاف حریفانی از هنگ‌کنگ، مالزی و ویتنام می‌رود.
 
در بخش دو نفره سبک وزن زنان ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی از ساعت ۱۰:۰۰ در مسابقه اصلی به مصاف حریفانی از ژاپن، ویتنام، قزاقستان و هنگ‌کنگ می‌روند.
 
در بخش چهار نفره زنان ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب در مسابقه اصلی از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف حریفانی از چین، ویتنام و ژاپن می‌روند.
 
در بخش تک نفره سنگین وزن زنان فاطمه مجلل در گروه دوم مقدماتی از ساعت ۱۴:۱۰ به مصاف حریفانی از فیلیپین و ازبکستان می‌رود.
 
در بخش دوبل سنگین وزن زنان ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی در مسابقه اصلی از ساعت ۱۴:۲۰ به مصاف حریفانی از ویتنام، ژاپن، چین، چین تایپه و کره جنوبی می‌روند.
 
در بخش تک نفره سبک وزن مردان امیرحسین محمودپور در گروه اول مقدماتی از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف حریفانی از پاکستان، ازبکستان، لبنان، قزاقستان و فیلیپین می‌رود.
 
در بخش دو نفره تک‌پارو زنان ترکیب سارا فخری و هانیه خورسند از ساعت ۱۵:۲۰ در گروه دوم مقدماتی به مصاف حریفانی از ژاپن، هنگ‌کنگ، ازبکستان و اندونزی می‌روند.
برچسب ها: قایق رانی ، روئینگ ، ناگویا
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