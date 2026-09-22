باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، این کشور بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که آزمایش سلاح جدید در روز یکشنبه توسط بخش موشکی کره شمالی و تحت نظارت کیم جونگ اون با موفقیت انجام شده است.

این خبرگزاری به نقل از کیم نوشت که این آزمایش، نمایشی از فناوری دفاعی «فوق مدرن» بود و پیشرفت آشکاری را در نوسازی نیرو‌های مسلح کره شمالی نشان داد و بر اهمیت در اختیار داشتن این فناوری در افزایش آمادگی نظامی و توسعه قابلیت‌های نیرو‌های مسلح در آینده تاکید کرد.

ارتش کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد که پرتاب دو موشک بالستیک کوتاه برد را از سواحل شرقی کره شمالی ردیابی کرده است. کره شمالی پیش از این یک موشک بالستیک را به سمت دریا در سواحل شرقی شبه جزیره کره پرتاب کرده بود که بیش از ۷۰۰ کیلومتر پرواز کرد.

این پرتاب در زمانی انجام شد که سئول و واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای رزمایش‌های نظامی مشترک در مقیاس بزرگ برای آمادگی در برابر قابلیت‌های هسته‌ای و نظامی رو به رشد پیونگ یانگ بودند.

منبع: المیادین