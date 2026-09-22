شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم جشن شکوفه‌ها در شهرستان لار استان فارس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم جشن شکوفه‌ها ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی، با حضور امام جمعه لار، معاون مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه لارستان، بخشدار مرکزی، رؤسای بنیاد شهید، کمیته امداد، علمای شیعه و سنی در دبستان دخترانه شهید زینلی لار و دبستان دانش آموز شهید عامر صبوریان کرمستج شهرستان لارستان استان فارس برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های دانش آموزان شهید صبوریان و درودی برگزار شد یکی از مدارس کرمستج به نام شهید صبوریان از دانش آموزان شهید جنگ رمضان تغییر یافت. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مدینه صابری - فارس

زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد

جشن شکوفه‌ها

زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد

زنگ جشن شکوفه‌ها در مدارس لارستان به صدا درآمد

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برچسب ها: زنگ شکوفه‌ها ، مدارس ، دانش آموزان
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