باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم جشن شکوفه‌ها ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی، با حضور امام جمعه لار، معاون مدیرکل و رئیس آموزش و پرورش، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه لارستان، بخشدار مرکزی، رؤسای بنیاد شهید، کمیته امداد، علمای شیعه و سنی در دبستان دخترانه شهید زینلی لار و دبستان دانش آموز شهید عامر صبوریان کرمستج شهرستان لارستان استان فارس برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده‌های دانش آموزان شهید صبوریان و درودی برگزار شد یکی از مدارس کرمستج به نام شهید صبوریان از دانش آموزان شهید جنگ رمضان تغییر یافت.

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منبع: مدینه صابری - فارس

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