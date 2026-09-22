امروز و شب گذشته به مناسبت وفات بانوی کرامت حضرت معصومه (س) عاشقان ولایت در گیلان به سوگ نشستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - امروز ۱۰ربیع الثانی برابر با وفات بانوی کرامت حضرت معصومه ( س) است.
شب گذشته مردم ولایتمدار گیلان با حضور در مساجد و بقاع متبرکه برای این حضرت سوگواری کردند.
در اجتماعات شبانه نیز محفل سوگواری این بزرگوار نیز برپا شد، امروز نیز محافل قرآنی و مراسم عزاداری با حضور عاشقان ولایت در گیلان برپا می شود.
برپایی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامه های این ایام شمرده می شود.
امام رضا ( ع) در مورد خواهر بزرگوارش ، حضرت معصومه ( ع) در روایتی آورده است :
«مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمٍّ کمَنْ زَارَنی»
کسی که معصومه(ع) را در قم زیارت کند، مانند آن است که مرا زیارت کرده است.