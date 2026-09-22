امروز و شب گذشته به مناسبت وفات بانوی کرامت حضرت معصومه (س) عاشقان ولایت در گیلان به سوگ نشستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی -   امروز ۱۰ربیع الثانی برابر با وفات بانوی کرامت  حضرت معصومه ( س) است.

شب گذشته مردم ولایتمدار گیلان با حضور در مساجد و بقاع متبرکه برای این حضرت سوگواری کردند.

در اجتماعات شبانه نیز محفل سوگواری این بزرگوار نیز برپا شد،  امروز نیز محافل قرآنی و مراسم عزاداری با حضور عاشقان ولایت  در گیلان برپا می شود. 

 برپایی ایستگاه‌های صلواتی از دیگر برنامه های این ایام شمرده می شود.
امام رضا ( ع) در مورد خواهر بزرگوارش ، حضرت معصومه ( ع) در روایتی آورده است :

«مَنْ زَارَ الْمَعْصُومَةَ بِقُمٍّ کمَنْ زَارَنی»

کسی که معصومه(ع) را در قم زیارت کند، مانند آن است که مرا زیارت کرده است.

برچسب ها: حضرت معصومه ، گیلان
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گیلان در سوگ وفات بانوی کرامت حضرت معصومه (س)
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