آمریکا قصد دارد بر اساس توافق با دانمارک از دو پایگاه نظامی دیگر در گرینلند استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا قصد دارد بر اساس توافقی که قرار است با دانمارک امضا شود، استفاده از دو پایگاه نظامی دیگر در گرینلند را آغاز کند.
به گزارش رویترز، آمریکا «قصد دارد یک پایگاه نظامی متعلق به دوران جنگ سرد را در جنوب گرینلند دوباره فعال کند و پایگاه دیگری را در شرق این جزیره که اکنون توسط گشت سورتمهسگ دانمارکی استفاده میشود، ایجاد کند.»
بر اساس این گزارش، این دو محل شامل «نارسارسواک» است؛ منطقهای که پس از تعطیلی پایگاه نظامی «بلوئی وست وان» آمریکا در دهه ۱۹۵۰، جمعیت آن به چند ده نفر کاهش یافته است. محل دوم نیز «مِسترسویگ» است؛ یک پایگاه نظامی که در حال حاضر توسط یگانی از نیروهای ویژه دانمارک مورد استفاده قرار میگیرد.
رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد دانمارک، گرینلند و آمریکا قرار است توافق جدید خود را روز ۲۲ سپتامبر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک امضا کنند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر گفته بود واشنگتن و کپنهاگ بر سر انتقال کنترل امنیت گرینلند به آمریکا به توافق رسیدهاند و افزود که آمریکا بلافاصله افزایش حضور نظامی خود در این جزیره قطبی را آغاز خواهد کرد.
منبع: رویترز