باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است + فیلم

فوق تخصص نوزادان در خصوص تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه طاهره طهرانچی، فوق تخصص نوزادان با حضور در برنامه  صبحانه ایرانی در مورد تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است نکاتی بیان‌کرد.

 

مطالب مرتبط
تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است + فیلم
young journalists club

تاثیر تغذیه بر سلامت مغز + فیلم

تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است + فیلم
young journalists club

چهار ماده مغذی برای سلامت چشم‌ها

تغذیه‌های مغذی که برای دانش آموزان مفید است + فیلم
young journalists club

مواد مغذی موجود در غذا را چطور حفظ کنیم؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تأکید مردم بر ادامه راه فرزندان شهید + فیلم
۹

تأکید مردم بر ادامه راه فرزندان شهید + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha