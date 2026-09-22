طوفان دوژوان با بارش شدید و جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از ژاپن، به‌ویژه استان‌های کاناگاوا و چیبا، دست‌کم سه کشته و دو مفقودی برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی شروع طوفان دوژوان که سواحل مرکزی اقیانوس آرام در هونشو، جزیره اصلی ژاپن را درنوردید، سه نفر کشته و دو نفر دیگر مفقود شدند.

پلیس در استان‌های آسیب‌دیده کاناگاوا و چیبا، که در مجاورت توکیو قرار دارند، گزارش داد که سه نفر بر اثر رانش زمین ناشی از باران شدید و سیل گسترده جان خود را از دست داده‌اند.

او افزود که با وجود بهبود شرایط آب و هوایی، خدمات ریلی در بسیاری از خطوط در منطقه توکیو همچنان متوقف است، جایی که بازرسی‌های ریل و تجهیزات پس از بارندگی شدید در حال انجام است.

برخی مناطق تنها در دو روز بیش از ۴۱۰ میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده‌اند. در همین راستا در ۲۰ سپتامبر، به بیش از ۱.۶ میلیون نفر در ژاپن توصیه شد که به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: طوفان در ژاپن ، رانش زمین
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