باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن همواره کلیدیترین و سنگینترین مؤلفه در سبد معیشتی و رفاهی خانوارهای ایرانی بوده است نگاهی به آمارهای اقتصادی و وضعیت بازار در سالیان اخیر نشان میدهد که رشد شتابان قیمت خرید خانه و به تبع آن تورم کمرشکن در بازار اجارهبها و رهن، بیشترین فشار مالی را بر دوش اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه وارد کرده است.
در بسیاری از کلانشهرها و استانهای مسافرپذیر و اقتصادی همچون هرمزگان، بخش عمدهای از درآمد ماهانه سرپرستان خانوار صرف تأمین سقف و سرپناه میشود؛ واقعیتی تلخ که قدرت معیشتی مردم در سایر بخشهای زندگی را به شدت مستهلک کرده است.
در چنین شرایط بحرانی و حساسی، نقشآفرینی مستقیم دولت و حاکمیت برای مداخله در بازار مسکن و تسهیل فرایند ساختوساز نه یک اقدام انتخابی، بلکه نیازی حیاتی و تکلیفی حاکمیتی است.
طرحهای بزرگ مسکنسازی نظیر «نهضت ملی مسکن» دقیقاً با هدف پاسخ به همین چالش ساختاری طراحی شدهاند تا با اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزانقیمت، فاصله میان توان مالی مردم و قیمت تمامشده خانه را کاهش دهند.
در استان هرمزگان بهعنوان پایتخت اقتصادی کشور که با رشد جمعیت و جذابیتهای شغلی روبهروست، اجرای درست و سریع این طرحها حیاتیترین راهکار برای مهار بحران مسکن محسوب میشود در همین راستا، مدیریت ارشد استان و مجموعه راه و شهرسازی هرمزگان برنامهریزی گستردهای را برای فعالسازی تمام جبهههای کاری مسکنسازی آغاز کردهاند.
ارتقای ظرفیت ساخت؛ از اجرای ۴۲ هزار مسکن حمایتی تا نوسازی بافتهای فرسوده
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان با ارائه تشریح ابعاد اجرایی پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در استان اظهار داشت: در حال حاضر عملیات ساخت بیش از ۴۲ هزار واحد مسکونی در قالب پروژههای حمایتی طرح نهضت ملی مسکن در مناطق مختلف استان با سرعت در حال پیگیری است.
مجید سلحشور با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در احداث مسکن افزود: در حوزه مسکن خودمالکی نیز با تخصیص تسهیلات مصوب، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط خود مردم کلید خورده است علاوه بر این، جهت ایمنسازی منازل و بازآفرینی شهری، اجرای ۸ هزار واحد مسکونی در دل بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری استان در دستور کار قرار دارد.
عبور از سد چالشهای مالی؛ افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۵۰ میلیون تومان
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با دست گذاشتن بر مهمترین مانع پیشروی پروژههای عمرانی مسکن تصریح کرد: بزرگترین چالش در مسیر پیشرفت این پروژهها، موضوع تأمین اعتبارات و نقدینگی بود. با رایزنیهای مستمر استاندار هرمزگان و تصویب مصوبات گرهگشا در شورای عالی مسکن، بستههای حمایتی ویژهای برای رفع این بنبست مالی به سرانجام رسید.
سلحشور در تشریح جزئیات این گشایشهای اعتباری خاطرنشان کرد: بر اساس تدابیر اتخاذشده، منابع جدیدی از سوی سازمان ملی مسکن اختصاص یافته و مهمتر اینکه سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن با جهشی چشمگیر از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این مصوبه کلیدی جهت اجرا رسماً به شبکه بانکی استان ابلاغ شده است.
وی با تأکید بر اینکه این تسهیلات بهصورت قرضالحسنه و بدون بهره بانکی در اختیار متقاضیان قرار میگیرد، ابراز امیدواری کرد که این تزریق اعتبار بتواند موانع مالی طرحهای متوقفشده را کاملاً مرتفع سازد.
حمایت اختصاصی از آورده متقاضیان/ ۵ هزار خانه تا پایان سال تحویل میشود
سلحشور همچنین از ارائه تسهیلات مکمل برای اقشار آسیبپذیرتر خبر داد و گفت: برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیانی که با مشکل تمکن مالی مواجه بودند، وام ۲۰۰ میلیون تومانی از محل منابع صندوق ملی مسکن برای بیش از ۷۰۰ متقاضی در بندرعباس پیشبینی شد تا روند ساخت خانههای آنان دچار وقفه نشود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان با نویدبخش خواندن آینده بازار مسکن استان تأکید کرد: با اعمال نظارتهای سختگیرانه، پایش مداوم پروژهها و پشتیبانی مالی ایجادشده، تا پایان سال جاری ۵ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن بهطور کامل تکمیل شده و تحویل خانوادههای هرمزگانی خواهد شد.
مهار تورم در بازار مسکن هرمزگان کلید ثبات معیشتی خانوادههاست افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان و ارائه وامهای قرضالحسنه میتواند بار سنگین آورده اولیه را از دوش مردم بردارد و نویدبخش خانهدار شدن هزاران خانواده کمبرخوردار استان تا پایان سال باشد.
منبع: تسنیم