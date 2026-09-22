باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشکلاتی که ممکن است دانش‌آموزان در ابتدای ورود به مدرسه با آن مواجه شوند + فیلم

یک روانشناس در مورد مشکلات دانش‌آموزان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زینلی، روانشناس با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مشکلات دانش‌آموزان در ابتدای ورود به مدرسه توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
مشکلاتی که ممکن است دانش‌آموزان در ابتدای ورود به مدرسه با آن مواجه شوند + فیلم
young journalists club

طرح قاضی مدرسه ایلام اجرا می‌شود

مشکلاتی که ممکن است دانش‌آموزان در ابتدای ورود به مدرسه با آن مواجه شوند + فیلم
young journalists club

نامگذاری یک مدرسه در شهر جدید سهند به نام شهید نیلفروشان

مشکلاتی که ممکن است دانش‌آموزان در ابتدای ورود به مدرسه با آن مواجه شوند + فیلم
young journalists club

افتتاح مدرسه سه‌کلاسه میرابوالفضل میری در گنبد عجب‌شیر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تأکید مردم بر ادامه راه فرزندان شهید + فیلم
۹

تأکید مردم بر ادامه راه فرزندان شهید + فیلم

۳۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha