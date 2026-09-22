معاون وزیر صمت گفت: اسقاط خودرو از روزی ۳۰۰ دستگاه به بیش از ۲ هزار دستگاه رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی اسقاط خودرو در برنامه هفتم پیشرفت گفت: با اصلاح آییننامه اجرایی، روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفته و میزان اسقاط روزانه در روزهای اخیر به بیش از ۲ هزار دستگاه رسیده است.
مقیمی با اشاره به تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت برای اسقاط خودرو اظهار کرد: در برنامه هفتم، تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی برای مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: آییننامه اجرایی این قانون پیش از این در سال ۱۴۰۲ تدوین و ابلاغ شده بود، اما با توجه به تغییرات ایجادشده در شرایط اقتصادی کشور و چالشهای ایجادشده در حوزه خودرو، روند اسقاط خودرو با محدودیتهایی مواجه شد و میزان اسقاط روزانه به حدود ۳۰۰ دستگاه کاهش یافت.
اصلاح آییننامه اسقاط با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی
مدیرعامل ایدرو ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، از مدتها قبل اصلاح آییننامه با همکاری دستگاههای مختلف در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی کشور در تدوین و بررسی این آییننامه مشارکت داشتند.
مقیمی گفت: دیدگاهها و نقطهنظرات دستگاههای مرتبط در فرآیند تدوین آییننامه لحاظ شد و این آییننامه مراحل قانونی خود را در دولت طی کرد و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی با اشاره به زمان اجرای آییننامه جدید اظهار کرد: از ۱۲ شهریور، آییننامه جدید جایگزین آییننامه قبلی شده و اصلاحات مورد نیاز در آن اعمال شده است.
افزایش روزانه اسقاط به بیش از ۲ هزار دستگاه
معاون وزیر صمت با اشاره به آثار اجرای آییننامه جدید بر روند اسقاط خودرو گفت: در روزهای اخیر آهنگ اسقاط خودرو افزایش یافته و میزان اسقاط روزانه به بیش از ۲ هزار دستگاه رسیده است.
وی افزود: این روند نشان میدهد شرایط برای افرادی که متقاضی اسقاط خودروهای فرسوده هستند، نسبت به گذشته تسهیل شده و مسیر اجرایی اسقاط با سرعت بیشتری در حال انجام است.
مقیمی با بیان اینکه تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده صرفاً یک تکلیف اداری نیست، ادامه داد: این موضوع از دو منظر کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت اهمیت دارد و با توجه به شرایط فعلی مصرف سوخت در کشور، نوسازی ناوگان میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد.
نوسازی ناوگان؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت
مدیرعامل ایدرو اظهار کرد: با جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید، چه در بخش خودروهای سواری و چه در حوزه خودروهای تجاری، باری و موتورسیکلتها، میتوان به کاهش قابل توجه مصرف سوخت کمک کرد.
وی با اشاره به برآوردهای انجامشده در این زمینه گفت: جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو میتواند حدود ۴۵ درصد کاهش در مصرف سوخت ایجاد کند.
مقیمی تأکید کرد: تحقق این موضوع از یک سو برای اقتصاد کشور اهمیت دارد و از سوی دیگر، در کاهش آلایندگی هوا مؤثر خواهد بود؛ موضوعی که با آغاز فصل سرد سال و افزایش احتمال تشدید آلودگی هوا، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اجرای تکلیف قانونی اسقاط در دستور کار وزارت صمت
معاون وزیر صمت با اشاره به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای تکالیف قانونی حوزه اسقاط گفت: تکلیف قانونی اسقاط خودرو در برنامه هفتم مورد تأکید وزیر صمت قرار داشته و مجموعه ایدرو نیز با توجه به رویکردها و تکالیف تعیینشده، این موضوع را دنبال کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح آییننامه و ایجاد شرایط جدید برای افزایش روند اسقاط، گامی در جهت اجرای اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم و همچنین کمک به مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلایندگی است.
مقیمی در پایان از دولت و هیئت وزیران برای تصویب آییننامه جدید اسقاط خودرو قدردانی کرد و گفت: تصویب این آییننامه زمینه را برای شتاب گرفتن فرآیند اسقاط و حرکت به سمت نوسازی ناوگان فراهم کرده است.