معاون وزیر صمت گفت: اسقاط خودرو از روزی ۳۰۰ دستگاه به بیش از ۲ هزار دستگاه رسید

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی اسقاط خودرو در برنامه هفتم پیشرفت گفت: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی، روند اسقاط خودروهای فرسوده شتاب گرفته و میزان اسقاط روزانه در روزهای اخیر به بیش از ۲ هزار دستگاه رسیده است.

 مقیمی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت برای اسقاط خودرو اظهار کرد: در برنامه هفتم، تکلیف ۵۰۰ هزار دستگاهی برای مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است.

 وی افزود: آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش از این در سال ۱۴۰۲ تدوین و ابلاغ شده بود، اما با توجه به تغییرات ایجادشده در شرایط اقتصادی کشور و چالش‌های ایجادشده در حوزه خودرو، روند اسقاط خودرو با محدودیت‌هایی مواجه شد و میزان اسقاط روزانه به حدود ۳۰۰ دستگاه کاهش یافت.

 اصلاح آیین‌نامه اسقاط با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی

 مدیرعامل ایدرو ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، از مدت‌ها قبل اصلاح آیین‌نامه با همکاری دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی کشور در تدوین و بررسی این آیین‌نامه مشارکت داشتند.

 مقیمی گفت: دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات دستگاه‌های مرتبط در فرآیند تدوین آیین‌نامه لحاظ شد و این آیین‌نامه مراحل قانونی خود را در دولت طی کرد و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید.

 وی با اشاره به زمان اجرای آیین‌نامه جدید اظهار کرد: از ۱۲ شهریور، آیین‌نامه جدید جایگزین آیین‌نامه قبلی شده و اصلاحات مورد نیاز در آن اعمال شده است.

  افزایش روزانه اسقاط به بیش از ۲ هزار دستگاه

 معاون وزیر صمت با اشاره به آثار اجرای آیین‌نامه جدید بر روند اسقاط خودرو گفت: در روزهای اخیر آهنگ اسقاط خودرو افزایش یافته و میزان اسقاط روزانه به بیش از ۲ هزار دستگاه رسیده است.

 وی افزود: این روند نشان می‌دهد شرایط برای افرادی که متقاضی اسقاط خودروهای فرسوده هستند، نسبت به گذشته تسهیل شده و مسیر اجرایی اسقاط با سرعت بیشتری در حال انجام است.

 مقیمی با بیان اینکه تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده صرفاً یک تکلیف اداری نیست، ادامه داد: این موضوع از دو منظر کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت اهمیت دارد و با توجه به شرایط فعلی مصرف سوخت در کشور، نوسازی ناوگان می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد.

  نوسازی ناوگان؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت

 مدیرعامل ایدرو اظهار کرد: با جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید، چه در بخش خودروهای سواری و چه در حوزه خودروهای تجاری، باری و موتورسیکلت‌ها، می‌توان به کاهش قابل توجه مصرف سوخت کمک کرد.

 وی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده در این زمینه گفت: جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو می‌تواند حدود ۴۵ درصد کاهش در مصرف سوخت ایجاد کند.

 مقیمی تأکید کرد: تحقق این موضوع از یک سو برای اقتصاد کشور اهمیت دارد و از سوی دیگر، در کاهش آلایندگی هوا مؤثر خواهد بود؛ موضوعی که با آغاز فصل سرد سال و افزایش احتمال تشدید آلودگی هوا، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

  اجرای تکلیف قانونی اسقاط در دستور کار وزارت صمت

 معاون وزیر صمت با اشاره به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اجرای تکالیف قانونی حوزه اسقاط گفت: تکلیف قانونی اسقاط خودرو در برنامه هفتم مورد تأکید وزیر صمت قرار داشته و مجموعه ایدرو نیز با توجه به رویکردها و تکالیف تعیین‌شده، این موضوع را دنبال کرده است.

 وی خاطرنشان کرد: اصلاح آیین‌نامه و ایجاد شرایط جدید برای افزایش روند اسقاط، گامی در جهت اجرای اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم و همچنین کمک به مدیریت مصرف سوخت و کاهش آلایندگی است.

 مقیمی در پایان از دولت و هیئت وزیران برای تصویب آیین‌نامه جدید اسقاط خودرو قدردانی کرد و گفت: تصویب این آیین‌نامه زمینه را برای شتاب گرفتن فرآیند اسقاط و حرکت به سمت نوسازی ناوگان فراهم کرده است.

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برچسب ها: اسقاط خودرو ، خودروهای فرسوده
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
برای حل بحران خودروهای فرسوده اجازه دهید صاحب خودرو با آورده ارزی خود وبدون احتساب تعرفه گمرکی یک خودرو هیبریدی وارد نماید..قطعا طی دوسال هیچ خودروی فرسوده ای که هم آلودگی محیطی و هم مصرف بالای سوخت دارد را در کشور شاهد نخواهیم بود.‌
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
خوب به اشخاصی که خودروهای اسقاطی سواری دارند هم مجوز ورود خودرو بدهید حداقل می توانند با پولش خودرو بهتری با سوخت کمتر خریداری کنند. با این پول و وام می شود همان خودرو صفر با همان مصرف زیاد سوخت خریداری کرد پس اینجا هیچ گره ایی باز نشده
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