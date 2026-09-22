سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس به معرفی ایران از سوی آمریکا به عنوان عامل گرانی سوخت واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مقامهای آمریکایی که ایران را عامل افزایش کمسابقه سوخت در آمریکا معرفی میکنند، در شبکه ایکس نوشت:
«مقامات آمریکایی ایران را مقصر افزایش بهای سوخت معرفی میکنند؛ تصور آنها این است که مردم آنقدر کمحافظه شدهاند که دیگر به یاد نمیآورند کدام طرف آغازکننده تجاوز نظامی بود و چگونه اقداماتش موجب بحرانی شد که کشتیرانی تجاری را دچار اخلال کرد و تنگه هرمز را بست.
البته این نوع مغالطه، تازگی ندارد؛ در سال ۱۹۳۹، هیتلر از همین روش برای برای توجیه حمله به لهستان استفاده کرد و تجاوز نظامی به آن کشور را بهعنوان «اقدام دفاعی» معرفی کرد.
وقتی آغازگران یک جنگ غیرقانونی، پیامدهای جنگی که خود شروع کردهاند را به قربانی نسبت میدهند، آیا این نشانهای از نبوغ راهبردی آنها است یا صرفا مصداق روشن دیگری از «سیر نابخردی»؟»