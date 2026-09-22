نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و مؤسسه ایپسوس نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده برای وی در دوران فعالیت سیاسی‌اش رسیده است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش رویترز، میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پایین‌ترین سطح دوران فعالیت سیاسی وی رسیده و اکنون ۳۲ درصد است.

به گزارش این خبرگزاری، نتایج نظرسنجی مشترک رویترز و مؤسسه بین‌المللی «ایپسوس» نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ در میان حامیان حزب جمهوری‌خواه نیز طی یک هفته از ۸۲ درصد به ۷۳ درصد کاهش یافته است.

رویترز در این باره نوشت: «نارضایتی جمهوری‌خواهان در این زمینه از زمانی که ترامپ در ماه فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کرد و این جنگ موجب افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل شد، رو به افزایش بوده است.»

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین از ۱۷ تا ۲۰ سپتامبر انجام شد و یک هزار و ۲۷۷ نفر در آن شرکت کردند.

پیش از این نیز روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در ۶ سپتامبر، با استناد به نتایج نظرسنجی مؤسسه «فوکل‌دیتا»، میزان رضایت از عملکرد ترامپ را ۳۳ درصد اعلام کرده بود؛ رقمی که نسبت به ۳۵ درصد در یک ماه قبل، کاهش یافته بود.

منبع: تاس

برچسب ها: نظرسنجی ، رئیس جمهور آمریکا
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