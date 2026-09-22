باشگاه خبرنگاران جوان - محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ششمین اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان با تأکید بر اهمیت و جایگاه جامعه صنفی مطرح کرد: بازگرداندن اعتبار و تقویت جایگاه جامعه صنفی از مأموریت‌های مهم این اداره کل بوده و در این مسیر اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی با اشاره به گستردگی و اثرگذاری جامعه صنفی افزود: جامعه صنفی بخش قابل‌توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهد و به دلیل ماهیت گسترده و شبکه‌ای خود، با حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد. بر همین اساس تلاش کرده‌ایم جایگاه و اهمیت اصناف برای مسئولان و دستگاه‌های اجرایی بیش‌ازپیش تبیین شود.

انصاری با بیان اینکه این موضوع در دستگاه قضایی نیز موردتوجه قرار گرفته است و با اشاره به آسیب‌های واردشده به واحد‌های صنفی و صنعتی استان در جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد: البرز از نظر میزان آسیب‌های وارده در زمره پنج استان نخست کشور قرار داشت و این آسیب‌ها، هم در بخش صنفی و هم در بخش صنعتی استان نمود داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز خاطرنشان کرد: اداره‌کل صمت استان البرز در دوران جنگ و پس از آن، پیگیری اجرای مصوبات و حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده را با جدیت در دستور کار قرار داد و با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌های موجود، اقدامات مؤثری برای حمایت و رفع مشکلات این واحد‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای ارزیابی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اظهار کرد: به استناد تفاهم‌نامه منعقده با کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلای دادگستری، همه عملیات کارشناسی رسمی و برآورد خسارات برای اصناف خسارت‌دیده به‌صورت رایگان انجام شده که تاکنون بالغ بر ۸۲۰ واحد صنفی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفته‌اند.

انصاری تصریح کرد: برای نخستین‌بار واحد‌های صنفی نیز در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حضور دارند و مسائل و مشکلات آنها در این ستاد بررسی و پیگیری می‌شود. تمام تلاش خود را برای حل و رفع مشکلات جامعه صنفی در چارچوب کمیسیون نظارت استان به کار می‌گیریم و مسائل و دغدغه‌های این بخش با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به موضوع مدیریت ناترازی انرژی در حوزه برق اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین شرح وظایف و مأموریت‌های اصناف در این زمینه، اجرای الگو‌های مصرف و صرفه‌جویی در انرژی مصرفی واحد‌های صنفی است. واحد‌های صنفی، به‌جز قطعی‌های مرتبط با مباحث خانگی، مشمول قطعی‌های مکرر برق نبوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تلاش شده مدیریت مصرف انرژی در بخش صنفی با رعایت الگو‌های تعیین‌شده دنبال شود و با تأکید بر نقش مهم اصناف در تنظیم بازار اظهار کرد: واحد‌های صنفی که در فرآیند تنظیم بازار نقش‌آفرینی می‌کنند باید از دغدغه‌ها و مشکلات کمتری برخوردار باشند. مسائل این واحد‌ها نیز بر اساس تأکید استاندار با جدیت پیگیری خواهد شد.

انصاری ضمن قدردانی از رؤسای اتحادیه‌های صنفی استان که در شرایط دشوار اخیر، در حوزه‌های بازرسی، تنظیم بازار و سایر مأموریت‌های مرتبط همکاری و همراهی مؤثری با اداره‌کل صمت البرز داشتند، تأکید کرد: این همراهی و همکاری نقش مهمی در مدیریت شرایط، حفظ آرامش بازار و پیشبرد امور جامعه صنفی استان داشته است.

منبع تسنیم