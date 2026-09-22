فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف ۹ قبضه سلاح، مقادیری مهمات جنگی و دستگیری یک متهم در خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد احمدی، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی اظهار کرد: مرزبانان این استان با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات مشکوک، موفق شدند یک قبضه سلاح جنگی کلاش، ۸ قبضه سلاح شکاری به همراه یک تیغه خشاب و ۲۸ گلوله جنگی کلاش کشف کنند.

وی افزود: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و استمرار اقدامات کنترلی در نوار مرزی خاطرنشان کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشیاری کامل با هرگونه حمل، نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

منبع تسنیم