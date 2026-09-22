نخست‌وزیر عراق در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر خود برای ادامه روند انحصار سلاح در دست دولت و تکمیل الزامات حاکمیتی مطابق قانون اساسی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، بر عزم دولت خود برای تکمیل الزامات حاکمیتی و ادامه روند محدود کردن سلاح به نهاد‌های دولتی تاکید کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نخست‌وزیر علی فالح الزیدی روز گذشته، دوشنبه به وقت بغداد، در نیویورک با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و هیئت همراه او دیدار کرد. این دیدار در حاشیه مشارکت نخست‌وزیر عراق در نشست‌های هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد.»

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر عراق تاکید کرد که دولت برای تحکیم روابط عراق و آمریکا و ارتقای سطح شراکت راهبردی میان دو کشور در چارچوب همکاری اقتصادی سازنده تلاش می‌کند؛ همکاری‌ای که زمینه‌های مشترک بیشتری ایجاد کرده و منافع متقابل دو کشور را تقویت می‌کند.

الزیدی بار دیگر بر عزم دولت برای تکمیل الزامات حاکمیتی و ادامه اقدامات برای محدود کردن سلاح به دست دولت، مطابق با اصول قانون اساسی و قوانین عراق، تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: نخست وزیر عراق ، وزیر خارجه آمریکا ، الحشد الشعبی
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