رییس پلیس فتا البرز گفت: تهدید به انتشار تصاویر خصوصی با هدف اخاذی، یکی از شیوه‌های مجرمانه در فضای مجازی است و کاربران نباید در برابر این تهدیدها تسلیم شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: برخی مجرمان سایبری با دستیابی به تصاویر، فیلم‌ها یا اطلاعات شخصی افراد، آنان را به انتشار این محتوا در فضای مجازی تهدید و در ازای منتشر نکردن آن، درخواست وجه یا امتیاز می‌کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی پرداخت پول به فرد تهدیدکننده راهکار مناسبی نیست چراکه ممکن است پس از پرداخت نیز تهدیدها ادامه پیدا کند و فرد قربانی با درخواست‌های بیشتری مواجه شود.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: کاربران در صورت قرار گرفتن در چنین شرایطی باید ضمن حفظ آرامش، از پاسخگویی و ادامه ارتباط با فرد تهدیدکننده و همچنین ارسال تصاویر یا اطلاعات بیشتر خودداری کنند و موضوع را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

جلیلیان تاکید کرد: افراد نباید پیام‌ها، تصاویر، شماره حساب، شماره تلفن، شناسه کاربری و سایر مستندات مربوط به تهدید و اخاذی را حذف کنند زیرا این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و پیگیری مجرم مورد استفاده قرار گیرد.

وی از کاربران خواست در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، نسبت به حفظ حریم خصوصی خود توجه بیشتری داشته باشند و از ارسال تصاویر و اطلاعات شخصی برای افراد ناشناس یا کسانی که شناخت کافی از آنها ندارند، خودداری کنند.

رییس پلیس فتا البرز گفت: مجرمان سایبری ممکن است با ایجاد رابطه در فضای مجازی، جلب اعتماد افراد و سپس سوءاستفاده از اطلاعات یا تصاویر خصوصی آنان، زمینه اخاذی را فراهم کنند؛ بنابراین رعایت نکات ساده امنیتی می‌تواند از بسیاری از این موارد پیشگیری کند.

وی یادآور شد: حفظ خونسردی، خودداری از پرداخت وجه و حفظ مستندات، سه اقدام مهمی است که افراد در مواجهه با تهدیدهای فضای مجازی باید مورد توجه قرار دهند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: کاربران در صورت مواجهه با تهدید، اخاذی یا سایر جرایم سایبری می‌توانند برای دریافت مشاوره و اعلام موضوع با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

منبع ایرنا 

برچسب ها: پلیس فتا ، فضای مجازی
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