باشگاه خبرنگاران جوان - شورای اداری شهرستان شیراز با حضور دکتر سیدعلاءالدین کراماتی، فرماندار شهرستان شیراز و جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در محل فرمانداری شیراز برگزار شد.

در این نشست، آخرین هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به بزرگداشت هفته دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس مورد بررسی قرار گرفت و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیان مسائل، موانع و مشکلات موجود در حوزه‌های مرتبط پرداختند و برای رفع آنها تصمیم‌گیری و هماهنگی‌های لازم انجام شد.

سردار کوشکی جهرمی نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان این نشست حضور داشت و ضمن بیان خاطراتی از دوران هشت سال دفاع مقدس، به تشریح تفاوت‌های جنگ تحمیلی با جنگ‌های جدید و شرایط متفاوت عرصه‌های نبرد پرداخت.

فرماندار شهرستان شیراز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: باید یاد عزیزانی را که برای این کشور عزت آفریدند و ما را از خاک به افلاک و از ثرا به ثریا رساندند، گرامی بداریم.

سیدعلاءالدین کراماتی افزود: هیچ کشوری در جهان نیست که مردم آن برای دفاع از ملیت و هویت خود این‌گونه با اتحاد و انسجام در کنار یکدیگر قرار بگیرند و از هستی و حیثیت خود دفاع کنند. همه ما مدیون عزیزانی هستیم که از خود گذشتند تا ما با عزت و سربلندی زندگی کنیم.

او با اشاره به تلاش دشمنان برای اثرگذاری بر ارزش‌های جامعه ایران گفت: از بدو شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، ارزش‌های این نظام همواره مورد هدف دشمنان قرار گرفته است و آنها تلاش کرده‌اند با استفاده از ابزار‌های مختلف، باور‌ها و ارزش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به شکل‌گیری برخی جریان‌های فکری در دنیای مدرن عنوان کرد: با شکل‌گیری مدرنیسم و تمدن مدرن، دو عنصر اومانیسم و سکولاریسم نیز مطرح شد و در این چارچوب تلاش شد انسان از باور‌های خدا‌محوری خود دور و بر اساس تعالیم جدید منطبق سازند.

کراماتی ادامه داد: هر مکتبی که خارج از این چارچوب قرار داشت، مورد هجمه قرار می‌گرفت و جمهوری اسلامی نیز از این جهت مورد حملات گوناگون قرار گرفت؛ چراکه جمهوری اسلامی قرائت الهی خود را حفظ کرده بود.

او افزود: ایران و تشیع در جهان، تحولاتی بنیادین را رقم زد است و این تحولات شگفت و شگرف همواره با واکنش دشمنان رو‌به‌رو بوده است. از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی، شاهد اقدامات مختلفی از سوی دشمنان علیه ایران و ایرانیان بوده‌ایم؛ از جنگ تحمیلی هشت‌ساله گرفته تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان.

فرماندار شهرستان شیراز تأکید کرد: ما برای حفظ این انقلاب هزینه‌های زیادی داده‌ایم و باید از این گوهر ارزشمند حفاظت کنیم.

کراماتی با تأکید بر دو مؤلفه ایران و تشیع در ساختار هویت ملی و نظام جمهوری اسلامی گفت: تشیع و ایران ملازم یکدیگر هستند و همواره نیز این‌گونه بوده است و واکنش ملت ایران در برابر جنایات و ظلم‌هایی که در منطقه و جهان رخ می‌دهد، ریشه در این هویت دارد و نمی‌تواند نسبت به وقوع جنایت و ظلم بی‌تفاوت باشد.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به پیشینه تاریخی ایران افزود: ساختار تاریخی و فرهنگی ایران همواره بر عدالت تأکید داشته و در دولت‌ها و دوره‌های مختلف تاریخی نیز عدالت به‌عنوان یک عنصر اساسی مورد توجه بوده است.

او ادامه داد: جلوه‌های ایرانی و تشیع و ترکیب این دو، موجب شده است که جلوه‌ای نو از هویت ایرانی ـ اسلامی شکل بگیرد و ترکیب اندیشه ایران باستان و تشیع، ایران اسلامی را به وجود آورده است.

کراماتی تصریح کرد: اگر هر روز برای حفظ ایران و ایرانی، نیازمند به فاع باشیم، باکی نخواهیم داشت.

فرماندار شهرستان شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی اختلافات و رفتار‌های تفرقه‌انگیز در جامعه اظهار کرد: متأسفانه گاهی مطالبی را از سوی عده‌ای محدود می‌شنویم که موجب اندوه و نگرانی است.

کراماتی افزود: ملتی که روزی با اتحاد و انسجام برای براندازی رژیم شاهنشاه ایستادگی نمود و پیروز شد، نباید امروز بر سر مسائل جزئی، در برابر یکدیگر قرار بگیرد و موجب خشنودی دشمن شود.

او با تأکید بر ضرورت احترام به ساختار‌های قانونی و عقلانی کشور گفت: در طول تاریخ، حکومت‌ها بر مبنای ساختار‌های عقلانی شکل گرفته‌اند و باید به این ساختار احترام گذاشت.

فرماندار شهرستان شیراز ادامه داد: دولت تقسیم‌بندی عالمانه‌ای دارد و هیچ‌گاه نباید امیران را با وزیران مقایسه کرد یا یک گروه را بر گروه دیگری رجحان داد؛ چراکه دیوانسالاری و سپهسالاری هردو توامان مورد نیاز کشوراند و حضور و همکاری آنها ضروری است.

او افزود: اگر قرار است مردم در رفاه، آرامش و امنیت باشند، نمی‌توان این امر را به یک گروه خاص منحصر کرد. در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز مسئولیت‌های مختلفی وجود داشت و بخش‌های مختلف با همکاری یکدیگر می‌توانستند جامعه و سرزمین را از مشکلات و آسیب‌ها عبور دهند.

کراماتی تأکید کرد: مبارزه با هر یک از این گروه‌ها و ایجاد اختلاف میان بخش‌های مختلف به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و ایران عزیز امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام نیاز دارد.

فرماندار شهرستان شیراز گفت: در طول تاریخ، هر زمان اختلاف و تفرقه وجود داشت، دشمن به این ملک و ملت طمع ورزید و هر زمان متحد بوده‌ایم، دشمنان نتوانسته‌اند کوچک‌ترین اقدامی انجام دهند و مایوس می‌ماندند.

او با اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی افزود: کسانی که امید دارند بیگانگان برای آنها منجی باشند، باید بدانند که قدرت‌های خارجی منافع خود را دنبال می‌کنند و نمی‌توان به آنها برای تأمین منافع ملت ایران امید و انتظار داشت.

کراماتی با اشاره به نمونه‌هایی از مداخلات قدرت‌های خارجی در کشور‌های مختلف اظهار کرد: برای قدرت‌های خارجی، منابع و منافع خودشان اهمیت دارد و مردم کشور‌های دیگر نباید تصور کنند که بیگانگان برای نجات آنها وارد میدان می‌شوند.

وی با اشاره به سوابق حضور نظامی آمریکا در کشور‌های مختلف جهان گفت: نمونه‌های تاریخی متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد حضور قدرت‌های خارجی الزاماً به معنای تأمین منافع مردم آن کشور‌ها نبوده است.

فرماندار شهرستان شیراز با تجلیل از جانفشانی نیرو‌های نظامی در جنگ اخیر اظهار کرد: اگر امروز شکست نخوردیم، ثمره جانفشانی عزیزان نظامی ماست و باید قدردان این فداکاری‌ها باشیم.

کراماتی افزود: حفظ دستاورد‌هایی که با تلاش و جانفشانی به دست آمده است، نیازمند هوشیاری، وحدت و تلاش مستمر است و همه باید برای حفظ آنچه داریم تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان شیراز در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مردم گفت: باید مردمی را که صبورانه پای ایران اسلامی ایستاده‌اند، قدر بدانیم.

او خطاب به مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی افزود: نباید به ثروت مردم دست‌اندازی شود و باید با فساد و اختلاس مقابله کرد. نباید برای داشتن یک پیراهن بیشتر، کسی را بی‌پیراهن کنیم و برای داشتن یک وعده غذایی لذیذتر، خانواده‌ای را بدون غذا بگذاریم.

کراماتی تأکید کرد: وظیفه ما این است که در هر سازمان و اداره‌ای که هستیم، کار مردم را در چارچوب قانون و با تمام توان دنبال کنیم و مشکلات مردم را کاهش دهیم.

او ادامه داد: باید با شرافت و عزت، شأن مردم را حفظ کنیم؛ چراکه این ملت بزرگ‌ترین داشته این آب و خاک است و همه ما باید خود را تا ابد مدیون ملت و نظام بدانیم.

فرماندار شهرستان شیراز در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم باید سرلوحه فعالیت همه مدیران و مسئولان باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان را فراهم کنند.

منبع: فرمانداری شیراز