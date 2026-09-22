باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انفجار‌های کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام می‌شود که ممکن است در برخی مناطق با شدت بیشتری شنیده شود.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و نگران نباشند.

طی ماه‌های اخیر با اعلام فرمانداری ویژه دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مواجه شدند.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار دارد.