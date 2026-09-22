باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - در فصل های گرم سال معمولا هر ساله با قطعی برق در سراسر کشور مواجه هستیم.

برق نقش تاثیر گذاری در روند فعالیت های روزمره دارد ، در بخش آموزش ، صنعت ، کشاورزی و ... بدون برق بسیاری از فعالیت ها نیز با مشکلاتی روبه رو می شوند خصوصا در صنعت که با هر قطع برق ، واحد‌های تولیدی دچار خسارت های جبران ناپذیری خواهند شد.

چند سالی است، که انرژی های پاک و تجدید پذیر در کشور کاربردی شده است، تولید برق به وسیله تابش نور خورشید است این انرژی تاثیر به سزایی در تولید برق دارد.‌

خورشید، منبع انرژی بی پایان همیشه و در همه جا تقریبا در دسترس است و فقط کافی است یک پنل خورشیدی در مقابل آن قرار گیرد.

بنابراین جای شک نیست که یکی از بهترین جایگزین های سوخت های فسیلی شمرده می شود. استفاده از انرژی خورشیدی، بدون هرگونه آلودگی و آلایندگی برای محیط زیست است و با کاهش استفاده از سوخت های فسیلی مضر، از انتشار گاز های گلخانه ای جلوگیری و زمین پاک تری خواهیم داشت.

استان گیلان برخلاف تصور عموم که گیلان را استانی با روزهای ابری مداوم می‌دانند، پنل‌های فتوولتائیک برای تولید انرژی به «نور» و تابش پراکنده نیاز دارند و نه لزوماً گرمای شدید؛ از این رو گیلان با برخورداری از زاویه تابش و ساعات نوری مفید، استانی مناسب و مستعد برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود خوشبختانه نصب پنل های خورشیدی در این استان نیز در حال پیشرفت است.

با این موضوع گزارشی و با حضور در شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان از روند نصب و کاربرد پنل های خورشیدی در گیلان جویا شدیم :

پنل های خورشیدی با نگهداری آسان و کم هزینه

مسعود صادقی خمامی، مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه ای گیلان گفت : با اطلاع رسانی خوشبختانه امسال مشترکین شبکه برق گیلان صرفه جویی لازم را انجام داده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به اجرای پویش ۲۵ درجه ؛ قرار همدلی اشاره کرد و گفت : رسانه ها نقش تاثیر گذاری در کاهش مصرف برق در ایام فصل گرم داشتند.

وی افزود : تشویق مشترکین با کاهش مصرف از دیگر برنامه های بود که دنبال شد.

صادقی به نصب پنل های خورشیدی در گیلان اشاره اذعان داشت : نگهداری آسان، کاهش هزینه برق و انرژی پاک و همچنین در آمد از اهم مزایایی نصب پنل های خورشیدی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان خاطر نشان کرد : سیستم های خورشیدی، معمولا هزینه نگهداری بسیار پایینی دارند. عمر پنل های خورشیدی جدید حدود ۳۰ سال و اغلب دارای ۲۰ سال گارانتی عملکرد هستند.

بهره‌برداری از ۱۴۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک خانگی-اداری در گیلان

جوهد لطفی مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با تأکید بر ضرورت گذار به انرژی‌های پاک در راستای مدیریت ناترازی شبکه برق، از جهش چشمگیر توسعه سامانه‌های خورشیدی در استان خبر داد و اعلام کرد: طی ۳۰ ماه گذشته، ۵۶ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک خانگی-اداری با ظرفیت تقریبی ۱۴۰۰ کیلووات در مدار تولید قرار گرفته است.

گذر از چالش‌های ناترازی برق با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر

‌لطفی با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی در کشور اظهار داشت: مسئله ناترازی تولید و مصرف برق در سراسر کشور، در کنار محدودیت‌ها، هزینه‌های سنگین و پیامدهای زیست‌محیطیِ ناشی از سوخت‌های فسیلی در تمام فصول سال، ایجاب می‌کند که با سرعت و جدیت بیشتری به سمت منابع تجدیدپذیر و پایدار گام برداریم.

‌وی افزود: انرژی خورشیدی به عنوان منبعی پاک، بی‌پایان، تجدیدپذیر و بدون آلایندگی، مطمئن‌ترین راهکار برای پایداری شبکه توزیع برق است.

‌مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق گیلان خاطرنشان ساخت: برخلاف تصور عموم که گیلان را استانی با روزهای ابری مداوم می‌دانند، پنل‌های فتوولتائیک برای تولید انرژی به «نور» و تابش پراکنده نیاز دارند و نه لزوماً گرمای شدید؛ از این رو گیلان با برخورداری از زاویه تابش و ساعات نوری مفید، استانی مناسب و مستعد برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

پیشگامی ادارات گیلان در توسعه سامانه‌های ۵ کیلوواتی

جواد لطفی با اشاره به پیشگامی بخش دولتی در تحقق الزامات قانونی مدیریت مصرف برق تصریح کرد: با همراهی، مشاوره و نظارت شرکت توزیع برق گیلان، تاکنون ۴۱ اداره در سراسر استان به سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی تجهیز شده‌اند و پروژه‌های تجهیز ۱۳ اداره دیگر نیز هم‌اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.

‌وی اضافه کرد: در مجموع تاکنون ۵۶ سامانه و نیروگاه خورشیدی با ظرفیت قریب به ۱۴۰۰ کیلووات در استان به بهره‌برداری رسیده است؛ افزون بر این، ۲۰ نیروگاه دیگر با مجموع ظرفیت ۱۴۴۰ کیلووات در دست احداث بوده که به‌زودی به شبکه توزیع تزریق خواهند شد.

برنامه‌ریزی برای احداث ۶ نیروگاه مقیاس‌متوسط ۳ مگاواتی در استان

‌این مقام مسئول در تشریح برنامه‌های کلان استان در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در دست اقدام، برنامه‌ریزی برای احداث ۶ نیروگاه خورشیدی در مقیاس ۳ مگاواتی است. از این تعداد، فرآیند احداث ۲ نیروگاه در شهرستان‌های رودبار و رودسر به مرحله نهاییِ عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رسیده است که گامی تحول‌آفرین در ظرفیت تولید انرژی پاک استان محسوب می‌شود.

بسته حمایتی برای شهروندان

‌ شرکت توزیع نیروی برق گیلان با دعوت از عموم شهروندان و علاقه‌مندان به مشارکت در تولید برق پاک یادآور شد: برای حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، تسهیلات بانکی ویژه‌ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۴ درصد، بازپرداخت ۵ ساله و ۲ ماه دوره تنفس به متقاضیان اعطا می‌شود.

‌لطفی درباره شرایط فنی موردنیاز گفت: احداث یک سامانه خانگی استاندارد با ظرفیت ۵ کیلووات، تنها به حدود ۶۰ مترمربع فضا (مانند پشت‌بام منازل، کارگاه‌ها یا زمین بلااستفاده) نیاز دارد. همچنین برق مازاد تولیدی این سامانه‌ها با نرخ تضمینی و قرارداد بلندمدت توسط شرکت توزیع نیروی برق گیلان خریداری شده و برای مشترکان درآمدزایی مستمر و پایدار به همراه خواهد داشت.

نحوه ثبت‌نام و راه‌های ارتباطی متقاضیان

‌وی در پایان اعلام کرد: تمامی علاقه‌مندان و مشترکان محترم می‌توانند جهت ثبت‌نام، دریافت اطلاعات تکمیلی و بهره‌مندی از این طرح به سامانه «مهرسان» سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به نشانی: https://mehrsun.satba.gov.ir مراجعه نمایند یا جهت مشاوره مستقیم با کارشناسان مربوطه در شرکت توزیع برق گیلان، با شماره تلفن ۳۳۶۰۱۸۸۰ تماس حاصل کنند.