یکی از دستورکارهای امروز نمایندگان مجلس سوال از وزیر نیرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۱ شهریور) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ثمرین نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت ۹ صبح و با حضور ۱۹۰ نفر از نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، دستورکار این نشست را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر نیرو

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها (۱۳ مورد)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.