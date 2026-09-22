باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - فتح‌الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه درخواست استیضاح وزیر ورزش و جوانان ۱۶ محور دارد، گفت: طرح استیضاح وزیر ورزش وجوانان با ۴۶ امضا و در ۱۶ محور تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد و هیئت‌رئیسه براساس اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی موظف است بلافاصله موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه که کمیسیون فرهنگی است ارجاع دهد.



نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس اظهار کرد: موضوعات بسیار مهمی در طرح استیضاح است و یکی از بحث‌های اصلی ما، معاونت جوانان این مجموعه است. ما معتقدیم این معاونت عملاً تعطیل است، چون برای جوانان کاری انجام نمی‌دهد.

این نماینده مجلس می‌گوید هر موضوعی را که مطرح می‌کنیم، می‌گویند به ما مربوط نیست، حوزه سلامت جوانان به ما مربوط نیست، ازدواج آنها به ما مربوط نیست، هویت ومسائل فرهنگی جوانان به ما مربوط نیست و مسکن نیز به ما مربوط نیست. سؤال ما این است پس شما چه کاری انجام می‌دهید؟ بنابراین یکی از مباحث ما معاونت جوانان است؛ کاری که متأسفانه انجام نشده و ما از این بابت ناراحتیم و پیگیری می‌کنیم که چرا این اتفاقات نیفتاده است.

وزیر ورزش به اسناد بالادستی نظام عمل نمی‌کند

عضوهیئت امنای صندوق توسعه ملی عدم توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات در کشور را یکی دیگر از محور‌های استیضاح اعلام کرد و گفت: وزیر ورزش به اسناد بالادستی نظام هم عمل نمی‌کند. همچنین موضوعاتی مانند استفاده از بازنشستگان، رفتارسلیقه‌ای در انتصاب روسای فدراسیون‌ها، بی‌توجهی به ورزش روستایی، ورزش بانوان، ورزش همگانی، فساد در ورزش از دیگر محور‌های استیضاح است.



توسلی بیان کرد: یکی از موضوعات ما این است که وزیر ورزش که از ما رای اعتماد گرفته به مجلس پاسخگو نیست؛ یعنی من به‌عنوان نماینده مجلس، اکنون بیش از ۹ ماه است که نتوانسته‌ام حتی یک کلمه با وزیر صحبت کنم. نه‌تنها خود وزیر، بلکه معاون پارلمانی وزیر ورزش هم پاسخگو نیست؛ نه به پیام و نه به تلفن پاسخ نمی‌دهد.

ناتوانی مدیریت در حوزه‌های ورزشی وجود دارد مثل افتضاح دو و میدانی خارج از کشور

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع دیگر، ناتوانی در بحث مدیریت است، چون اساساً ناتوانی در مدیریت حوزه‌های ورزشی وجود دارد. نمونه آن افتضاح‌هایی است که در قضیه دو و میدانی در خارج از کشور اتفاق افتاد و مشکلاتی که وجود داشت. همچنین موضوع فدراسیون‌ها و حذف سلیقه‌ای برخی از رؤسای فدراسیون‌ها و اتفاقاتی که در فدراسیون‌ها افتاد، از دیگر موارد است.

شکایت‌های برخی فدراسیون ها از جمله ژیمناستیک و بدنسازی در کمیسیون مطرح شده است

این نماینده مجلس اضافه کرد: اخیراً تعلیق فدراسیون بدنسازی را داشتیم. همچنین در مورد یک فدراسیون دیگر نیز، دیروز یا پریروز دیدم که مشکلاتی برای آن پیش آمده است. در مورد فدراسیون ژیمناستیک نیز شکایت‌هایی در کمیسیون اصل نود مجلس مطرح شده و درواقع اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده که کسی فکر نمی‌کرد چنین اتفاقاتی رخ دهد.

اگر خانم فاطمه دنیامالی دختر آقای وزیر است چرا در انگلیس شرکت ثبت کرده است

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس تاکید کرد: از همه مهم‌تر، موضوعی است که اخیراً مطرح شد و آن، فردی به نام خانم فاطمه دنیامالی است که گفته می‌شود دختر جناب آقای وزیر است و در انگلیس شرکت ثبت کرده است. ما سؤال کردیم که اگر خانم فاطمه دنیامالی دختر آقای وزیر است که احتمال زیاد هم همین‌طور است، چرا در انگلیس شرکت ثبت کرده و وضعیت تابعیت و اقامتش چگونه است؛ زیرا براساس قانون مسئولیت‌های حساس، نمی‌توانند فرزندانشان در خارج از کشور باشند و شرکت ثبت کنند، آن هم در جایی مانند انگلیس که دشمن ماست.

دنیامالی در زمان رای اعتماد گفت من دختری ندارم و باید توضیح دهد چرا صداقت نداشته است

توسلی تصریح کرد: از طرف دیگر، سؤال ما این است که چرا وزیر ورزش این موضوع را پنهان کرده است. آقای دنیامالی در زمان رأی اعتماد گفته بود که «من اصلاً دختر ندارم و یک پسر دارم» و مواردی از این دست، اما بعداً مشخص شده که ایشان دختری دارد که در انگلیس شرکت ثبت کرده و مستندات آن نیز در فضای مجازی منتشر شده است. ایشان باید توضیح دهد که چرا صداقت نداشته و چرا حاکمیت و نمایندگان مجلس را فریب داده و از نمایندگان مجلس برای گرفتن رأی اعتماد استفاده کرده است. اینها موضوعاتی است که به صورت کلی مطرح است.

فاطمه دنیامالی با این شماره ملی در انگلیس است و وزیر ورزش باید در این‌باره توضیح دهد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تابعیت مضاعف دختر آقای دنیامالی ثابت شده است، گفت: ما الان داریم تحقیق می‌کنیم. حضور ایشان در انگلیس بالاخره وجود دارد. ما می‌گوییم خانم فاطمه دنیامالی با این شماره ملی که مربوط به ایشان است گفته می‌شود که دختر شماست، اما اگر نیست، شما بیایید بگویید که ایشان دختر من نیست و اصلاً ارتباطی به من ندارد، اما وزیر ورزش به این موضوع واکنشی نشان نداده؛ یعنی این موضوع را تکذیب نکرده‌اند.

در انتظار استعلام دستگاه‌های امنیتی هستیم

این نماینده مجلس بیان کرد: ما هنوز می‌گوییم که داریم تحقیق می‌کنیم. از دستگاه‌های امنیتی استعلام کرده‌ام و منتظر پاسخ استعلام دستگاه‌های امنیتی هستم، اما اسناد ثبت شرکت‌ها به‌صورت رسمی وجود دارد و منتشر هم شده است که خانم فاطمه دنیامالی و همسرش آقای مقیمی، در انگلیس شرکت ثبت کرده‌اند و سایت‌های دولت انگلیس نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند و ما پرینت آن را گرفتیم و در فضای مجازی نیز منتشر شده است که ایشان در آنجا شرکت دارد.

توسلی تصریح کرد: ما فقط سؤالمان این است و الان هم می‌پرسم که آیا خانم فاطمه دنیامالی دختر آقای احمد دنیامالی هست یا نیست؟

درخواست استیضاح به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شده است

نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار در مجلس گفت: درخواست استیضاح به هیئت‌رئیسه مجلس ارجاع شده است و منتظریم که هیئت‌رئیسه تصمیم بگیرد. این درخواست ۴۶ امضا دارد و برای بررسی استیضاح به کمیسیون فرهنگی ارسال می‌شود البته، چون استیضاح وزیر کار رفته است، آقایان یک‌مقدار تأمل کرده‌اند درحالی‌که من معتقدم حقیقت و قانون نباید فدای مصلحت شود.



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اگر قرار است وزیر کار استیضاح شود، در مورد یک موضوع دیگری استیضاح می‌شود و وزیر ورزش، وزیر دیگری است که به‌دلیل موضوع دیگری استیضاح می‌شود و ۴۶ نماینده نیز آن را امضا کرده‌اند و اگر این موضوع به صحن بیاید، قطعاً استیضاح او رأی می‌آورد، چون وزیری که در برابر نمایندگان صداقت نداشته و به مردم، مجلس و نمایندگان دروغ گفته و وزیر شده است، باید پاسخگوی این اقدام خود باشد علاوه بر این، ما در قالب وظایف نظارتی خود حق داریم که استیضاح کنیم و از وزیر بابت موضوعاتی که وجود دارد توضیح بخواهیم.

برخی در وزارت ورزش در فدراسیون‌ها و معاونت‌ها مسئولیت چندجانبه دارند

توسلی گفت: موضوع دیگر، بحث بازنشستگان است که اکنون در آنجا مستقر شده‌اند و در حال فعالیت هستند همچنین معاونت‌هایی که در آنجا هستند که مسئولیت‌های چندجانبه دارند و هم‌زمان در فدراسیون و معاونت نیز مسئولیت دارند که نمی‌دانم آیا برای برخی از معاونین وزارت، از دستگاه‌های نظارتی استعلام شده است یا خیر؛ درحالی‌که این موضوع تخلف است و هم هفته گذشته و هم دیروز کمیسیون اصل نود مجلس درباره این موضوعات جلسه داشت.

دیگر نمایندگان خانم مقصودی و آقای معتمدی‌زاده نیز درخواست استیضاح وزیر ورزش را مطرح کردند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تا کنون سه استیضاح برای وزیر ورزش مطرح شده است که یکی توسط بنده و دو درخواست دیگر توسط خانم مقصودی و آقای معتمدی‌زاده مطرح شده است که بیشترین امضا مربوط به درخواست استیضاحی بود که بنده ارائه کردم و به هیئت‌رئیسه ارجاع دادم و دوستان دیگر نیز درخواست استیضاح خود را پیگیری می‌کنند البته آقای معتمدی‌زاده درخواست استیضاحی را که بنده ارائه کردم را امضا کرده و به‌عنوان دبیر کمیسیون اصل نود، پیگیر این موضوع است.