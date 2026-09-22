معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به مصوبات اخیر شورای حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران، جزئیات دستورالعمل‌های ویژه ترافیکی برای ایام بازگشایی مدارس و مهرماه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن هرمزی در تشریح مصوبات ترافیکی برای روزهای بازگشایی مدارس اظهارکرد: با هدف مدیریت ترافیک در ایام بازگشایی مراکز آموزشی و کاهش بار ترافیکی معابر، مجموعه اقداماتی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است که از ابتدای مهرماه اجرایی می‌شود.

هرمزی در تشریح جزئیات این مصوبات گفت: استفاده از سهمیه ۲۰ روز تردد رایگان در محدوده کنترل آلودگی هوا تا پایان مهرماه ممنوع خواهد بود. همچنین تردد و صدور بارنامه برای ناوگان باری شامل «پخش مواد غذایی و دارویی»، «حمل اثاثیه منزل» و «وانت‌بارها» در بازه زمانی ۶ تا ۱۰ صبح از ۱ تا ۸ مهرماه ممنوع خواهد بود.

به گفته وی، هرگونه عملیات عمرانی جدید و در حال اجرا (به‌ویژه در معابر بزرگراهی) که منجر به اشغال سواره‌رو، کاهش ظرفیت، انسداد مسیر یا اختلال در تردد شود، نیز از ۱ تا ۸ مهرماه متوقف یا تعلیق می‌شود. از سویی تمامی برنامه‌ریزی‌ها و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در بازه ۱ تا ۸ مهرماه متوقف خواهد بود. در بخش ارتقای ایمنی مدارس نیز نوسازی و استانداردسازی علائم، خط‌کشی‌ها و تجهیزات ایمنی اطراف مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان در اولویت قرار گرفته است. همچنین شناسایی، بهسازی و ایمن‌سازی فوری نقاط حادثه‌خیز شهری پیش از آغاز مهرماه به‌طور کامل انجام می‌شود. مورد دیگر اینکه امکان یک روز دورکاری برای کارمندان در بازه ۱ تا ۸ مهرماه پیش‌بینی شده است که اجرای آن منوط به اخذ مجوز از استانداری و هیئت دولت خواهد بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به ساماندهی ترافیکی در هسته مرکزی شهر افزود: همچنین به منظور رفع گلوگاه‌های ترافیکی در محدوده بازار و خیابان خیام (حدفاصل میدان محمدیه تا خیابان ۱۵ خرداد)، مقرر شده است طرح ویژه‌ای برای ساماندهی تخلیه و بارگیری با همکاری منطقه ۱۲ و پلیس راهور تهیه و اجرا شود.

وی همچنین از تصویب کلیات اجرای «مسیر سرزندگی» خبر داد و گفت: توسعه شیوه‌های حمل‌ونقل پاک و ایجاد شبکه یکپارچه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری مطابق با نقشه‌های ابلاغی به مناطق ۲۲ گانه، با جدیت دنبال می‌شود.

هرمزی در پایان تأکید کرد: این مصوبات به‌عنوان دستورالعمل دائمی مدیریت ترافیک ایام بازگشایی مدارس تلقی شده و نحوه اجرای آن در سال‌های آتی نیز با هماهنگی پلیس راهور و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک به صورت عملیاتی دنبال خواهد شد.

منبع: شهر

برچسب ها: شهرداری تهران ، بازگشایی مدارس
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