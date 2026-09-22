باشگاه خبرنگاران جوان - لیدا شجاعیفر، رئیس اداره حفاظت و احیای تالابها، با اشاره به بررسی نحوه اقدامات و الزامات اجرایی آغاز عملیات لایروبی مسیرهای منتهی به این تالابها گفت: این عملیات با هدف رفع موانع و رسوبات، افزایش ظرفیت آبگذری و هدایت جریانهای ورودی انجام و در زمان آبگیری، موجب افزایش ظرفیت ورود آب به پیکره تالابها می شود.
وی افزود: لایروبی مسیرهای منتهی به تالابها یکی از اقدامات پیشبینیشده در صورت مواجهه با پدیده النینو در سالجاری است که با فراهم کردن امکان استفاده حداکثری از جریانهای ورودی، در راستای تأمین حقابه زیستمحیطی تالابها و آبگیری حداکثری آنها می باشد.
شایان ذکر است استان آذربایجان غربی با دارا بودن ۴۰ تالاب ثبتشده در فهرست آییننامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابها، یکی از استانهای تالابخیز کشور است که شش تالاب این استان در قالب چهار سایت در فهرست تالابهای بینالمللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است.