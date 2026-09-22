با اقدام به‌موقع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس فرد در حال حفاری غیرمجاز در نزدیکی اثر تاریخی نقش رجب مرودشت شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس از شناسایی و دستگیری یک حفارغیرمجاز در نزدیکی اثر تاریخی نقش رجب در شهرستان مرودشت خبر داد. 

سرهنگ محمد احمدی اظهارکرد: در پی دریافت گزارشی از منابع و مخبرین درباره حفاری غیرمجاز در محدوده اثر تاریخی نقش رجب، موضوع بلافاصله در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان مرودشت قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: مأموران یگان حفاظت پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با همکاری پاسگاه انتظامی تخت جمشید، برای بررسی صحت گزارش به محل اعزام شدند.

او گفت: در جریان این عملیات، مأموران فردی را در فاصله حدود ۲۰۰ متری اثر تاریخی نقش رجب در حال حفاری مشاهدهکردند و در عملیاتی غافلگیرانه وی رادستگیر کردند.

احمدی ادامه داد: در بازرسی از محل و همراه فرد دستگیرشده، چند قطعه شیء قدیمی شامل دو قطعه فلزی، یک قطعه سنگ و یک قطعه گل کوچک کشف و ضبط شد. متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از محوطه‌ها و آثار تاریخی استان فارس گفت: هرگونه حفاری غیرمجاز در محدوده آثار و محوطه‌های تاریخی، علاوه بر وارد کردن خسارت به لایه‌های باستان‌شناختی، می‌تواند موجب از بین رفتن اطلاعات ارزشمند تاریخی شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس همچنین یادآور شد: بر اساس مقررات فصل نهم قانون تعزیرات، حفاری غیرمجاز و همچنین خرید و فروش اشیا و اموال فرهنگی‌تاریخی جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان علاوه بر ضبط اشیا و اموال مرتبط، مجازات حبس و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است.

او گفت: نقش رجب از محوطه‌های ارزشمند تاریخی در نزدیکی تخت جمشید است و به دلیل برخورداری از سنگ‌نگاره‌ها و آثار برجسته دوره ساسانی، از اهمیت ویژه‌ای در میراث فرهنگی استان فارس برخوردار است.

برچسب ها: حفاری غیرمجاز ، نقش رجب ، مرودشت ، میراث فرهنگی فارس
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