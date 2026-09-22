باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) که به صورت مجازی در حال برگزاری است، در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلندِ بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همچنین به روح ملکوتیِ قائد شهیِد امت، و شهدای راه حق و فضیلت؛ درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق دارم. سالروز وفات حضرت معصوحه (س) تسلیت عرض می کنم.

بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، یک تصمیم اداری نیست؛ یک پیام راهبردی است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، در هفته دفاع مقدس، و در شرایطی که دشمن بار دیگر زبان به تهدید گشوده است، این نطق را فرصتی می‌دانم برای طرح چند نکته راهبردی که نکته نخست درباره نهاد مدرسه و دانشگاه است. مدرسه، سنگر است. دانشگاه، سنگر است. معلم، افسرِ این سنگر است. بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، یک تصمیم اداری نیست؛ یک پیام راهبردی است. این پیام که آموزش تعطیل‌شدنی نیست، تربیت نسل آینده متوقف‌شدنی نیست، و ایران حتی در سایه تهدید، به آینده‌سازی ادامه می‌دهد.

وی افزود: این اقدام، تقویت نهاد مدرسه و بازگرداندن نشاط علمی به کشور و تضمین کیفیت آموزش و تربیت است. مهم‌تر از تلاش دشمن برای ضربه‌زدن به کشورمان از طریق حمله نظامی، تلاش آنها برای بی‌اعتبار کردن نهاد تعلیم و تربیت و تلاش شبانه‌روزی آنها برای تهاجم و شبیخون و ناتوی فرهنگی است. این هجمه بی‌وقفه، وظیفه دستگاه‌های فرهنگی و به ویژه آموزش و پروش ما را سنگین‌تر می‌کند. آنچه در جنگ اخیر موجب تحقیر و شکست امریکا و رژیم صهیونیستی و همکارانشان شد، هم بخاطر توان نظامی نیروهای مسلح مقتدر ما بود و هم بخاطر انگیزه‌های بالا، حس وطن‌دوستی، شجاعت و تربیت توحیدی بود که در آحاد ملت ایران وجود داشت و این مقاومت مثال‌زدنی را به ارمغان آورد.

سنگر تعلیم، کمتر از سنگر جبهه نیست

نیکزاد تصریح کرد: بر خودم وظیفه می‌دانم از معلمان و اساتید عزیز قدردانی کنم؛ معلمان و اساتیدی که در سال تحصیلی گذشته، در اوج جنگ و تهدید، تعلیم و تربیت را تعطیل نکردند و ثابت کردند که سنگر تعلیم، کمتر از سنگر جبهه نیست. نهاد مدرسه باید تقویت شود؛ چرا که آینده این کشور، در کلاس‌های درس امروز ساخته می‌شود.

ایستادگی هزینه دارد، اما تسلیم‌شدن هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر

وی در تشریح نکته دوم گفت: نکته دوم به مناسبت هفته دفاع مقدس است؛ هفته‌ای که یادآور حماسه‌ای جاویدان است. دفاع مقدس فقط یک خاطره نیست؛ دفاع مقدس، الگوی ایستادگی امروز ماست. ملت ایران در آن روزها، با دست خالی اما با ایمان و وحدت، در برابر همه قدرت‌های شرق و غرب ایستاد و سرافراز بیرون آمد. یاد شهدا را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که با خون خود، درخت انقلاب را آبیاری کردند و به ما آموختند که ایستادگی هزینه دارد، اما تسلیم‌شدن هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر. راه شهدا، راه عزت است. راه شهدا، راه مقاومت است. راه شهدا، راه پیروزی است. به روح بلند شهدای اسلام درود می‌فرستیم و یاد و نام فرماندهان شهیدمان را گرامی می‌داریم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه دفاع مقدس هشت ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان پیش روی ماست و ما امروز نیز در حال مقابله با یک جنگ دیگر هستیم؛ جنگی که نه صرفا با موشک و ناو و هواپیما، بلکه با تحریم، تهدید و جنگ شناختی همراه است. در این جنگ نیز، ما از مکتب شهدا الهام می‌گیریم. از شهدا آموختیم که تسلیم‌نشدن، یک انتخاب نیست؛ یک تکلیف است. از شهدا آموختیم که در برابر زورگویی بایستیم، حتی اگر تنها باشیم. از شهدا آموختیم که پیروزی، در میدان تعیین می‌شود، نه در لفاظی و توئیتزنی کودککشانِ امریکایی.

تهدید آمریکایی ها توخالی است

وی اضافه کرد: مردم آزاده دنیا فرق بلوف را با واقعیت به خوبی تشخیص می‌دهند و به چشمان خود می‌بینند که چگونه جمهوری اسلامی ایران توانسته است دشمنان خود را عقب براند و اراده خود را به کرسی بنشاند. رئیس‌جمهور متوهم امریکا نیز باید بداند که ملت ایران پیروز است. این تهدیدها توخالی است. ما ملت دفاع مقدس هستیم؛ ما ملتی هستیم که در سخت‌ترین روزها ایستاد و نترسید، و زیر بار زور نرفت و نخواهد رفت. نه سازش می‌کنیم، نه سکون؛ مقاومت هوشمندانه، تا پیروزی نهایی. ما ملت ایران هستیم؛ ملتی که از مکتب شهدا آموخته است که ایستادگی، تنها راه عزت است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز پنج مأموریت تاریخی بر دوش ماست: اول، تقویت بنیان‌های فرهنگی و هویتی ملت ایران که عامل این ایستادگی و مقاومت مثال‌زدنی است و از رهگذر فعالیت‌های فرهنگی موثر و از مسیر نهاد مدرسه و دانشگاه می‌گذرد. دوم، پاسداشت دفاع مقدس و یاد شهدا به‌عنوان الگوی ایستادگی و مقاومت. سوم، ایستادگی قاطع در برابر تهدیدها، با تکیه بر وحدت ملی و توان داخلی. چهارم، انسجام اجتماعی و پرهیز از تفرقه. پنجم، حل مشکلات اقتصادی و مقابله با تلاش دشمن برای تاثیرگذاری از طریق فشار اقتصادی.

پیگیری افزایش کالابرگ، پرداخت مطالبات گندمکاران، وضعیت بانک‌ها در دستورکار نظارتی مجلس

نیکزاد بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رهگذر ارتباط مستمر با مردم و زندگی در بطن مردم، با مشکلات اقتصادی مردم آشنا هستند و جلسات متعددی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در این موضوع برگزار شده و خواهد شد. پیگیری موضوع افزایش مبلغ کالابرگ، پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران، پیگیری وضعیت بانک‌ها و مسائل مختلفی از این دست در دستور کار نظارتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از دولت محترم توقع می‌رود که در این موضوعات با همت بیشتری به پیگیری وظایف خود بپردازند.