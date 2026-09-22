مدیرعامل توانیر گفت: به طور کلی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان داریم که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به طلب از صنایع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه از ابتدای خرداد تا پایان شهریور قرار بود تمامی مشترکان خانگی که مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۱۰ درصد کاهش دهند، مشمول تخفیف تا ۳۰ درصد در بهای قبض برق شوند، گفت: این مورد عملیاتی شده و در حال حاضر روی صورت‌حساب‌ها در حال اعمال است.

او افزود: یک واقعیت تلخ دیگر را باید بیان کنم؛ ما ۷۵ همت از صنایع طلب صورت‌حساب داریم؛ به طور کلی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان داریم که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به طلب از صنایع است.

مدیرعامل توانیر گفت: این روز‌ها برای آمادگی شبکه جهت فصل زمستان به شدت به این منابع نیاز داریم و از تمام هموطنان، به ویژه بخش صنعت، درخواست می‌کنم با پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌ها ما را کمک کنند.

او ادامه داد: این بدهی را هم که از صنایع دریافت می‌کنیم، به خودشان برمی‌گردانیم؛ چراکه ما به شرکت‌هایی که ترانس می‌سازند، پیمانکاران و... بدهکار هستیم.