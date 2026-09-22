با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: به دستور این دادستانی، با شناسایی حساب‌های بانکی و خودرو‌های متعلق به ۳۹۴ تن از عوامل ضد انقلاب که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اغتشاشات سال گذشته با دشمن متخاصم همکاری نموده و در مقابل ملت ایران قرار گرفتند، بخشی از اموال عناصر معاند توقیف گردید.

صالحی تصریح کرد: تعداد حساب‌های متعلق به این افراد ۲۱۹۱ فقره بوده و همچنین تعداد خودرو‌های توقیف شده نیز ۳۷ دستگاه می‌باشد.

گفتنی است پیش از این با دستور دادستانی تهران ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور وبه نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند در تهران توقیف شده بود که بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و ...، فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و همچنین چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است. 

همچنین ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطن فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده بود. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده بود.

برچسب ها: قوه قضاییه ، دادستانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
توفیق
۱۴:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا (جنایتکار،کودک‌کش)
مرگ‌بر‌اسرائیل(جنایتکار،سگ‌آمریکا)
مرگ‌بروطن‌فروش‌(بی‌هویت‌)خائن
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
احسنت. به اینها رحم نکنید
۱
۴
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Italy
ناشناس
۱۲:۵۳ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
از این افراد خیلی زیاد هستند .
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
چرا اسامی این افراد منتشر نمی شود؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۵
حالا اسم و فامیلش هم فهمیدی. چه دردی دوا میکنه؟!
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