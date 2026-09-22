با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: به دستور این دادستانی، با شناسایی حسابهای بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ تن از عوامل ضد انقلاب که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اغتشاشات سال گذشته با دشمن متخاصم همکاری نموده و در مقابل ملت ایران قرار گرفتند، بخشی از اموال عناصر معاند توقیف گردید.
صالحی تصریح کرد: تعداد حسابهای متعلق به این افراد ۲۱۹۱ فقره بوده و همچنین تعداد خودروهای توقیف شده نیز ۳۷ دستگاه میباشد.
گفتنی است پیش از این با دستور دادستانی تهران ۱۴۳ مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور وبه نفع دولتهای متخاصم داشتهاند در تهران توقیف شده بود که بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانههای ضد انقلاب مانند اینترنشنال، من و تو و ...، فعالان و گردانندگان رسانههای معاند و همچنین چهرههای سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است.
همچنین دهها مورد از توقیف اموال وطنفروشان و مسدودسازی حسابهای بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی ۲۴۰ مورد از اموال وطن فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده بود. در بخش دیگری از این اقدامات، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده بود.