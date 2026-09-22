دادستان مرکز استان فارس از دستگیری متهم پرونده کثیرالشاکی در شیراز که مدیریت یک فروشگاه لوازم خانگی را بر عهده داشت، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان مرکز استان فارس از دستگیری متهم یک پرونده کثیرالشاکی در شیراز خبر داد و گفت: پس از دریافت شکایت‌های متعدد از شهروندان علیه فردی که مدیریت یک فروشگاه لوازم خانگی را بر عهده داشت، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

او تاکید کرد: با تشکیل این پرونده، تحقیقات تحت نظر بازپرس و با محوریت پلیس امنیت اقتصادی آغاز شد و در نتیجه متهم اصلی پرونده بازداشت و به مقام قضایی معرفی شد.

دادستان توضیح داد:متهم با تبلیغ و عرضه لوازم خانگی به صورت اقساطی، از خریداران به منظور تضمین پرداخت اقساط، مقادیری طلا به صورت امانت دریافت می‌کرد و متعهد بود پس از پایان پرداخت اقساط، طلا‌های دریافتی را به صاحبان آن مسترد کند.

منبع: دادستانی فارس