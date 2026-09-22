وزیر آموزش و پرورش بر توسعه عدالت آموزشی و استانداردسازی فضاهای تحصیلی در مناطق محروم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه آئین افتتاح دو پروژه ورزشی و یک مدرسه صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

در این آئین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ضمن تأکید بر اینکه آینده کشور در دستان دانش‌آموزان مستعد و مؤمن است، گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت آموزش و پرورش با هدف تحقق عدالت آموزشی و مقابله با عقب‌افتادگی‌ها وارد عرصه می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش  با بیان اینکه دانش‌آموزان و معلمان شهید، هدیه‌ای برای ارواح طیبه شهدا و فرشته‌های بی‌گناه هستند، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر امت و همچنین دانش‌آموزان و معلمان مظلوم در جریان تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأکید کرد: «ما با این شهدا پیمان می‌بندیم که رسالت آنان یعنی تلاش، کوشش، علم‌آموزی و ایستادگی در برابر متجاوزان را تا پای جان به سرانجام برسانیم. مطمئن هستیم که انتقام خون این عزیزان با پیشرفت علمی و سربلندی کشور توسط همین دانش‌آموزان آینده‌ساز گرفته خواهد شد.

قدردانی از هم‌افزایی مسئولان و نمایندگان

کاظمی در ادامه با تقدیر از مسئولان شهرستان‌های تهران و به ویژه شهر بهارستان، از حمایت‌های فرماندار، اعضای شورای شهر، شهرداران و رؤسای دستگاه‌ها برای فراهم کردن بسترهای آموزشی قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی نمایندگان مجلس در تسهیل امور آموزشی، از جناب آقای قشقاوی به عنوان معلم و پیگیر امور آموزش و پرورش و همچنین آقای قشقابی و سایر نمایندگان محترم برای حمایت‌هایشان سپاسگزاری نمود.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در برخی مناطق، از تلاش‌های بی‌دریغ آقای بهارلوی و معاونان ایشان در شهرستان‌های مختلف و همچنین مجموعه سازمان نوسازی و خیرین برای بهبود وضعیت مدارس قدردانی کرد و گفت: «حوزه آموزش و پرورش در برخی بخش‌ها با عقب‌افتادگی‌های مزمنی روبرو است که نیازمند تلاش مضاعف است.

معلمان؛ ستون اصلی نظام تعلیم و تربیت

وزیر آموزش و پرورش با خطاب قرار دادن جامعه معلمان و مدیران، آنان را مسئول اصلی مأموریت نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: از ساخت زیرساخت‌ها، کار اصلی با معلم آغاز می‌شود. مأموریت اصلی آموزش و پرورش بر دوش این عزیزان است که با تمام توان برای تربیت نسل آینده تلاش می‌کنند.

تمرکز بر عدالت آموزشی و استانداردسازی فضاها

کاظمی بر سیاست‌های محوری دولت در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: یکی از سیاست‌های مهم ما، توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای برخورداری از آموزش کیفی است. ما با برنامه‌های عملیاتی دقیق، از پوشش تحصیلی و رسیدگی به بازماندگان گرفته تا ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در جای جای کشور پیش خواهیم رفت.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که مناطقی که از عقب‌افتادگی برخوردارند را به حداقل استانداردهای لازم برسانیم و در این مسیر، از همکاری‌های ستادی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای تأمین زمین و زیرساخت‌ها استقبال می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش  اراده قوی و ایمان دانش‌آموزان ایرانی را محصول کار معلمان دلسوز دانست و تأکید کرد که دستاوردهای بزرگ کنونی کشور در عرصه‌های مختلف، نتیجه مستقیم تلاش این عزیزان و تربیت صحیح آن‌هاست.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، آغاز مدارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
جناب وزیر به مدارس کمک کنید تا کمتر در این اوضاع افتضاح اقتصادی خانوادها را تلکه کنند .
مدیر مدرسه دولتی می گوید آموزش وپرورش هچ کمکی به ما نمی کند وباید تمام هزینه ها از خانوادها گرفته شود
فقط برای حمل کتاب تا مدرسه از هردانش آموز ۳۰۰ هزارتومان می گیرند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
خیلی تاثیر گذار بود
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