وزیر آموزش و پرورش بر توسعه عدالت آموزشی و استانداردسازی فضاهای تحصیلی در مناطق محروم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - آئین افتتاح دو پروژه ورزشی و یک مدرسه صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
در این آئین علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ضمن تأکید بر اینکه آینده کشور در دستان دانشآموزان مستعد و مؤمن است، گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت آموزش و پرورش با هدف تحقق عدالت آموزشی و مقابله با عقبافتادگیها وارد عرصه میشود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه دانشآموزان و معلمان شهید، هدیهای برای ارواح طیبه شهدا و فرشتههای بیگناه هستند، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر امت و همچنین دانشآموزان و معلمان مظلوم در جریان تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، تأکید کرد: «ما با این شهدا پیمان میبندیم که رسالت آنان یعنی تلاش، کوشش، علمآموزی و ایستادگی در برابر متجاوزان را تا پای جان به سرانجام برسانیم. مطمئن هستیم که انتقام خون این عزیزان با پیشرفت علمی و سربلندی کشور توسط همین دانشآموزان آیندهساز گرفته خواهد شد.
قدردانی از همافزایی مسئولان و نمایندگان
کاظمی در ادامه با تقدیر از مسئولان شهرستانهای تهران و به ویژه شهر بهارستان، از حمایتهای فرماندار، اعضای شورای شهر، شهرداران و رؤسای دستگاهها برای فراهم کردن بسترهای آموزشی قدردانی کرد. وی همچنین با اشاره به نقش کلیدی نمایندگان مجلس در تسهیل امور آموزشی، از جناب آقای قشقاوی به عنوان معلم و پیگیر امور آموزش و پرورش و همچنین آقای قشقابی و سایر نمایندگان محترم برای حمایتهایشان سپاسگزاری نمود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در برخی مناطق، از تلاشهای بیدریغ آقای بهارلوی و معاونان ایشان در شهرستانهای مختلف و همچنین مجموعه سازمان نوسازی و خیرین برای بهبود وضعیت مدارس قدردانی کرد و گفت: «حوزه آموزش و پرورش در برخی بخشها با عقبافتادگیهای مزمنی روبرو است که نیازمند تلاش مضاعف است.
معلمان؛ ستون اصلی نظام تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش با خطاب قرار دادن جامعه معلمان و مدیران، آنان را مسئول اصلی مأموریت نظام تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: از ساخت زیرساختها، کار اصلی با معلم آغاز میشود. مأموریت اصلی آموزش و پرورش بر دوش این عزیزان است که با تمام توان برای تربیت نسل آینده تلاش میکنند.
تمرکز بر عدالت آموزشی و استانداردسازی فضاها
کاظمی بر سیاستهای محوری دولت در حوزه آموزش تأکید کرد و گفت: یکی از سیاستهای مهم ما، توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای برخورداری از آموزش کیفی است. ما با برنامههای عملیاتی دقیق، از پوشش تحصیلی و رسیدگی به بازماندگان گرفته تا ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و استانداردسازی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در جای جای کشور پیش خواهیم رفت.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که مناطقی که از عقبافتادگی برخوردارند را به حداقل استانداردهای لازم برسانیم و در این مسیر، از همکاریهای ستادی، شهرداریها و فرمانداریها برای تأمین زمین و زیرساختها استقبال میکنیم.
وزیر آموزش و پرورش اراده قوی و ایمان دانشآموزان ایرانی را محصول کار معلمان دلسوز دانست و تأکید کرد که دستاوردهای بزرگ کنونی کشور در عرصههای مختلف، نتیجه مستقیم تلاش این عزیزان و تربیت صحیح آنهاست.