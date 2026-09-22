مسافر آستانه، پیام امام خمینی (ره) به هنرمندان سینما را نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های هنری هنرمندان کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حسین مسافر آستانه، کارگردان، بازیگر و مدرس عرصه تئاتر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سالروز پیام حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان سینما اظهار داشت: امروز به مناسبت سالروز این پیام، جمعی از مسئولین و بسیجیان توسط سازمان بسیج هنرمندان گرد هم آمدند تا با آرمان‌های حضرت امام در راستای فعالیت‌های هنری کشور تجدید تعهد کنند.

وی افزود: در این پیام، نقش هنر در بیان حقیقت مورد توجه قرار گرفت و خط مشی بسیار روشنی برای جامعه هنری و هنرمندان ترسیم شد تا بر مبنای آن، فعالیت‌های هنری خود را در مسیر بیان حقیقت معطوف دارند. این واقعاً نقطه عطفی در تاریخ فعالیت‌های هنری هنرمندان کشور بود.

برچسب ها: حسین مسافر آستانه ، نامه امام خمینی ، هنرمندان کشور
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