باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حسین مسافر آستانه، کارگردان، بازیگر و مدرس عرصه تئاتر، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سالروز پیام حضرت امام خمینی (ره) به هنرمندان سینما اظهار داشت: امروز به مناسبت سالروز این پیام، جمعی از مسئولین و بسیجیان توسط سازمان بسیج هنرمندان گرد هم آمدند تا با آرمانهای حضرت امام در راستای فعالیتهای هنری کشور تجدید تعهد کنند.
وی افزود: در این پیام، نقش هنر در بیان حقیقت مورد توجه قرار گرفت و خط مشی بسیار روشنی برای جامعه هنری و هنرمندان ترسیم شد تا بر مبنای آن، فعالیتهای هنری خود را در مسیر بیان حقیقت معطوف دارند. این واقعاً نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای هنری هنرمندان کشور بود.