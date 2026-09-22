نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد با درخواست عربستان برای سوخت‌رسانی هوایی با اهداف نظامی برای مدت محدود موافقت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  مینا عظیمی - اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که با درخواست عربستان برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی هوایی با اهداف نظامی برای مدت محدود موافقت کرده است.

برنهام در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «ما درخواستی از عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم. بر اساس توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه، شب گذشته با این درخواست برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی هوایی با اهداف نظامی موافقت کردم.»

او افزود: «زیرا عربستان سعودی، طبیعتا، هدف حمله قرار دارد و ما باید این مسیر‌ها را باز نگه داریم؛ به همین دلیل با این درخواست موافقت کردیم.»

برنهام همچنین گفت این توافق برای ارائه کمک‌ها از سوی انگلیس، مدت‌زمان مشخصی دارد، اما دولت آن را همچنان مورد بررسی قرار خواهد داد. او مدعی شد که انگلیس از طریق حمایت از تلاش‌ها برای باز نگه داشتن تنگه هرمز نیز به ایفای نقش خود در غرب آسیا ادامه می‌دهد.

انگلیس همچنین قرار است طی روز‌های آینده یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان «وویجر» را برای ارائه این پشتیبانی جدید به منطقه اعزام کند. انگلیس تنها کشوری نبود که عربستان از آن درخواست حمایت کرده است. وبگاه «آکسیوس» گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تماس گرفته و از او خواسته است حملاتی را علیه نیرو‌های مسلح یمن انجام دهد.

بر اساس این گزارش، ترامپ این درخواست را رد کرده است، اما یک مقام آمریکایی اعلام کرد دولت آمریکا اطلاعات و داده‌های لازم برای شناسایی اهداف مرتبط با نیرو‌های یمنی را در اختیار عربستان قرار خواهد داد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، حمله به عربستان ، سوخت رسان هوایی
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