باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزرای امور خارجه گروه هفت در بیانیه‌ای ضد ایرانی، تهران را به حمایت نظامی از انصارالله یمن و ایجاد تهدید برای امنیت کشتیرانی و تجارت بین‌المللی متهم کردند و خواستار توقف این حمایت شدند.

در این بیانیه، کشور‌های عضو گروه هفت مدعی شدند حمایت ایران از انصارالله به بی‌ثباتی منطقه‌ای و تهدید تجارت جهانی منجر شده است. وزرای خارجه این گروه همچنین از انصارالله خواستند تمامی اقدامات نظامی، تهدید‌ها و حملات علیه کشتیرانی غیرنظامی را فوراً متوقف کرده و به روند سیاسی بازگردد.

گروه هفت همچنین حملات انصارالله در عربستان سعودی را محکوم کرد و اقدامات این گروه را عامل تشدید ناامنی در منطقه دانست.

این بیانیه در حالی منتشر شده است که اعضای گروه هفت در مواضع خود اشاره‌ای به اقدامات و سیاست‌های آمریکا و متحدانش در منطقه نکرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در چارچوب انتقاد از رویکرد دوگانه این گروه نسبت به تحولات منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وزرای خارجه انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا این مواضع را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کردند.

منبع: بریکینگ نیوز