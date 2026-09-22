باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی در سفر دو روزه خود به استان فارس، با مقامات ارشد استان دیدار پیرامون مسائل مرتبط با زندان‌های استان گفت‌و‌گو کرد.

نظر و دیدگاه مشترک دیدار رئیس سازمان زندان‌های کشور با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه کلانشهرشیراز، استاندار فارس و تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی؛ تحقق حبس اشتغال محور و تبدبل زندان به محل اشتغال مولد، کاهش هدفمتد جمعیت کیفری، افزایش نقش علمی و عملی سازمان زندان‌ها در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، توسعه حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان و در نهایت پیگیری موضوع مولد سازی و استفاده از ظرفیت آن برای خارج سازی زندان‌ها به ویژه عادل آباد از محدوده شهری و اتمام دو پروژه عمرانی زندان‌های جدید فیروز آباد و نور آباد بود.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در پایان سفرخود به استان فارس، گزارشی را پیرامون اهداف سفر، برنامه‌ها و اقدامات انجام پذیرفته بیان کرد.

از معرفی مدیر کل جدید زندان‌های استان فارس تا دیدار با مسئولین ارشد استان پهناور فارس، افتتاح چندین پروژه به ارزش ۷۵ میلیارد تومان با کاربرد اداری، اجرائی، عمرانی قضائی و اشتغال محور و در نهایت ضرورت توجه به موضوع ارتقای کارائی عملکرد روابط عمومی و نهاد اطلاع رسانی در سازمان زندان‌های کشور با راهبرد فرهنگسازی، هم افزائی-بهره وری و اطلاع رسانی اقدامات و خدمات شاخص زندان‌ها مشروح این گزارش را می‌بینیم.

منبع: زندان‌های فارس