شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با صلابت مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰۰ شبانه روز از حماسه‌آفرینی ملت انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم این خطه انقلابی بار دیگر نشان دادند که همانند شب‌های گذشته از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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