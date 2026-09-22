شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با صلابت مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰۰ شبانه روز از حماسهآفرینی ملت انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی میگذرد و مردم این خطه انقلابی بار دیگر نشان دادند که همانند شبهای گذشته از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستادهاند.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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