شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با صلابت مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از ۲۰۰ شبانه روز از حماسه‌آفرینی ملت انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در تجمعات و تجدید بیعت آحاد مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گذرد و مردم این خطه انقلابی بار دیگر نشان دادند که همانند شب‌های گذشته از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنند و تا پای جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

گوشه‌هایی از تجلی حماسه حضور مردم شهرستان خوی در میدان مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه + عکس
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
حضور با صلابت مردم انقلابی روستای انارستانک در میدان مقاومت + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
آخرین اخبار
تصاویری از نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در مدارس خنج
زنگ مهر و مقاومت در مدارس لارستان به صدا درآمد + عکس
فیلمی از شور و حال دانش آموزان اصفهانی در اولین روز مهرماه
تجمع شبانه مردم با شکوه مردم انقلابی تهران در قرار‌های شبانه + فیلم
زنگ مدارس در دیباج به صدا درآمد + عکس و فیلم
عطرآگین شدن گلزار شهدای رازوجرگلان در هفته دفاع مقدس + مکس
برگزاری رزمایش جانفدایان در آران و بیدگل + فیلم
احیای سنت قدیمی نانوایی سنگک در آران و بیدگل + فیلم