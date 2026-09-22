وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس با انگلیس درباره اقداماتی برای تأمین امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هماهنگی می‌کند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت امور خارجه فرانسه بار دیگر حمایت پاریس از برگزاری انتخابات در فلسطین را اعلام کرد. این وزارتخانه همچنین بر اهمیت روند انتخاباتی در تقویت نهاد‌ها و افزایش نمایندگی سیاسی مردم فلسطین تأکید کرد.

در خصوص امنیت دریایی نیز وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس با انگلیس درباره اقداماتی برای تأمین امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هماهنگی می‌کند. تنگه هرمز یکی از مسیر‌های حیاتی برای تجارت جهانی و انتقال منابع انرژی به شمار می‌رود.

این وزارتخانه اعلام کرد همکاری با شرکای بین‌المللی بخشی از تلاش‌ها برای کاهش خطرات پیش روی کشتیرانی است. این همکاری همچنین با هدف تضمین تداوم عبور کشتی‌ها از آبراه‌های راهبردی انجام می‌شود.

پاریس همچنان درباره تحولات منطقه با طرف‌های مختلف بین‌المللی در ارتباط است و تمرکز خود را بر امنیت دریایی و انرژی و همچنین حمایت از روند سیاسی و انتخاباتی در سرزمین‌های فلسطینی قرار داده است.

منبع: صدای امارات

برچسب ها: تنگه هرمز ، انتخابات فلسطین ، انگلیس و فرانسه
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