همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ «مقاومت» در محل جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب، توسط سخنگوی قوه قضاییه، نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صورت نمادین، با عنوان «زنگ مقاومت»، توسط علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در محل جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد.
سخنگوی قوه قضاییه در این مراسم با گرامیداشت یاد دانشآموزان و معلمان شهید این مدرسه، گفت: امروز که روز بازگشایی مدارس است و در سراسر کشور شاهد شور و هیجان دانشآموزان هستیم، یاد شهدای عزیز و دانشآموزانی را گرامی میداریم که در این مدرسه مشغول تحصیل بودند.
وی افزود: دانشآموزانی که با پوشش ساده مدرسه، کولههایشان را بر پشت انداخته و لقمههایی را که مادرانشان برای آنها آماده کرده بودند، به همراه داشتند و با شوق و امید به مدرسه آمده بودند؛ در حالی که دعای خیر پدرانشان پشت سر آنها بود.
کاظمی ادامه داد: آنها آمده بودند تا با مداد و نقاشیهایشان تصاویری از رویاهای زیبای آینده خود ترسیم کنند. گوشهگوشه این مدرسه بوی خنده، شادی و هیجان آنها را داشت. آنها آمده بودند که زندگی در صلح، عشق و آرامش را بیاموزند و برای آینده این کشور تلاش کنند.
وی با بیان اینکه امروز خاطراتی از این عزیزان باقی مانده است، اظهار کرد: آرزوهای این دانشآموزان با جنایتبارترین اقداماتی که توسط دشمن و دشمن انسانکش انجام شد، پرپر شد. ما شاهد اقدامات عمدی بودیم که کودکان ما را دچار آتش کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سه نفر از کودکان ما بهطور کامل مفقدالاثر شدند و از برخی دیگر از کودکان تنها قطعات بسیار کوچکی از جسمشان باقی ماند. بدنهای سوخته و پاره و پدر و مادرهایی که در اینجا بودند و همچنین برخی از معلمان دلسوز آنها نیز به شهادت رسیدند.
وی افزود: معلمانی که با خط سرخ شهادت بر دفتر زندگی و سرلوحه زندگی ما، درس مقاومت، شجاعت و ایستادگی را آموختند.
کاظمی با اشاره به حضور خود در مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: ما امروز در مدرسه میناب هستیم؛ مدرسهای که نماد مظلومیت و یادمان مقاومت ملت عزیز و بزرگ ایران است. جنایتی که دشمن در اینجا انجام داد، فراموشنشدنی است و حتماً برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
وی تأکید کرد: در قوه قضاییه حتماً پیگیر این موضوع هستیم و به شیوههای مختلف، موضوع خون پاک این عزیزان را دنبال میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارشی از اقدامات انجامشده را در نشست خبری خدمت شما عرض خواهم کرد و توضیح خواهم داد که قوه قضاییه اقدامات متنوعی را برای پیگیری خون پاک این معصومان و عزیزان دلبند ملت ایران انجام داده است.
وی در پایان با قدردانی از خبرنگاران حاضر در مدرسه، گفت: از همه شما که در این مدرسه حضور پیدا کردهاید و آمدهاید تا مظلومیت و معصومیت و در عین حال روایت اقتدار این خانوادهها را به رخ جهانیان بکشید و به تصویر بکشید.