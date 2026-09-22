همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ «مقاومت» در محل جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب، توسط سخنگوی قوه قضاییه، نواخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ آغاز سال تحصیلی جدید به صورت نمادین، با عنوان «زنگ مقاومت»، توسط علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در محل جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در مدرسه شجره طیبه میناب نواخته شد.

سخنگوی قوه قضاییه در این مراسم با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان و معلمان شهید این مدرسه، گفت: امروز که روز بازگشایی مدارس است و در سراسر کشور شاهد شور و هیجان دانش‌آموزان هستیم، یاد شهدای عزیز و دانش‌آموزانی را گرامی می‌داریم که در این مدرسه مشغول تحصیل بودند.

وی افزود: دانش‌آموزانی که با پوشش ساده مدرسه، کوله‌هایشان را بر پشت انداخته و لقمه‌هایی را که مادرانشان برای آنها آماده کرده بودند، به همراه داشتند و با شوق و امید به مدرسه آمده بودند؛ در حالی که دعای خیر پدرانشان پشت سر آنها بود.

کاظمی ادامه داد: آنها آمده بودند تا با مداد و نقاشی‌هایشان تصاویری از رویا‌های زیبای آینده خود ترسیم کنند. گوشه‌گوشه این مدرسه بوی خنده، شادی و هیجان آنها را داشت. آنها آمده بودند که زندگی در صلح، عشق و آرامش را بیاموزند و برای آینده این کشور تلاش کنند.

وی با بیان اینکه امروز خاطراتی از این عزیزان باقی مانده است، اظهار کرد: آرزو‌های این دانش‌آموزان با جنایت‌بارترین اقداماتی که توسط دشمن و دشمن انسان‌کش انجام شد، پرپر شد. ما شاهد اقدامات عمدی بودیم که کودکان ما را دچار آتش کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سه نفر از کودکان ما به‌طور کامل مفقدالاثر شدند و از برخی دیگر از کودکان تنها قطعات بسیار کوچکی از جسمشان باقی ماند. بدن‌های سوخته و پاره و پدر و مادر‌هایی که در اینجا بودند و همچنین برخی از معلمان دلسوز آنها نیز به شهادت رسیدند.

وی افزود: معلمانی که با خط سرخ شهادت بر دفتر زندگی و سرلوحه زندگی ما، درس مقاومت، شجاعت و ایستادگی را آموختند.

کاظمی با اشاره به حضور خود در مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: ما امروز در مدرسه میناب هستیم؛ مدرسه‌ای که نماد مظلومیت و یادمان مقاومت ملت عزیز و بزرگ ایران است. جنایتی که دشمن در اینجا انجام داد، فراموش‌نشدنی است و حتماً برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی تأکید کرد: در قوه قضاییه حتماً پیگیر این موضوع هستیم و به شیوه‌های مختلف، موضوع خون پاک این عزیزان را دنبال می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارشی از اقدامات انجام‌شده را در نشست خبری خدمت شما عرض خواهم کرد و توضیح خواهم داد که قوه قضاییه اقدامات متنوعی را برای پیگیری خون پاک این معصومان و عزیزان دلبند ملت ایران انجام داده است.

وی در پایان با قدردانی از خبرنگاران حاضر در مدرسه، گفت: از همه شما که در این مدرسه حضور پیدا کرده‌اید و آمده‌اید تا مظلومیت و معصومیت و در عین حال روایت اقتدار این خانواده‌ها را به رخ جهانیان بکشید و به تصویر بکشید.

برچسب ها: میناب ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
محسنی‌اژه‌ای: تعیین تکلیف موضوع ارز‌های حاصل از صادرات یک اولویت جدی است
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده شرکت کینگ‌مانی/ تشکیل ۶۱ پرونده درباره حمله به استان هرمزگان
جزئیات تازه از پرونده مدرسه شجره طیبه میناب
جنایات رژیم صهیونی و آمریکا در اجلاس قضایی بریکس پیگیری شد
رئیس قوه قضاییه: ملت ایران سال‌هاست هزینه سنگینی برای استقلال خود پرداخته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری سارق دانشگاه تهران؛ اعتراف به ۴۰ فقره سرقت
«جان‌فدای ایران» وارد مرحله آموزش شد/ ثبت‌نام‌ها همچنان ادامه دارد
ملتی که جانفدا دارد، شکست ندارد
آموزش نظامی ۳۰۰ هزار نفر در تهران
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پاسخی محکم به اظهارات ترامپ بود
تجلیل رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل
آخرین اخبار
تجلیل رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل
«جان‌فدای ایران» وارد مرحله آموزش شد/ ثبت‌نام‌ها همچنان ادامه دارد
آموزش نظامی ۳۰۰ هزار نفر در تهران
ملتی که جانفدا دارد، شکست ندارد
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پاسخی محکم به اظهارات ترامپ بود
دستگیری سارق دانشگاه تهران؛ اعتراف به ۴۰ فقره سرقت
فراخوان اعزام به دوره آموزش نظامی متعهدین خدمت آموزش و پرورش
آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» در سراسر کشور/ پیش‌بینی اهدای ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مستعد
سرنخ جا مانده در محل سرقت؛ دستگیری سارق سریالی در غرب تهران
ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی تهران تا ۱۵ مهر افزایش یافت
توقف فعالیت بلاگر فریبکار؛ برخورد پلیس تهران با عامل ایجاد تنش در فضای مجازی
نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه دوران سربازی اعلام شد
سرویس مدارس زیر سایه ناهماهنگی/ چرا تاکسیرانی برخورد نمی‌کند؟
افزایش ۲۰ درصدی تردد در روز اول مهر
حضور پلیس زن مقابل مدارس دخترانه
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهرماه
تأکید معاون رئیس جمهور بر نقش دانایی و مهارت آموزی دانش‌آموزان
تمهیدات ویژه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران برای فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
جنایت جنگی رژیم را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
شبی که خدا نخواست کبری اعدام شود
قرارگاه مردمی ایران پیروز عبور از بوروکراسی اداری و میدان‌داری خودجوش شهروندان
صدور کیفرخواست پرونده انفجار پیجرها در لبنان که منتهی به مجروح شدن سفیر ایران شد
قهرمانان فردا، همین‌جا تربیت می‌شوند
ترافیک شهری تحت تأثیر بازگشایی مدارس/ پلیس در اطراف ۶۰۰ مدرسه حاشیه راه‌ها حضور دارد
ثبت درخواست ۱۷ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز برای سرویس مدارس