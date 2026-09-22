تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا با برتری ۳ بر صفر مقابل سنگاپور، راهی مرحله بعد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرحله حذفی و یک هشتم نهایی رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز سه شنبه با برگزاری دیدار ایران و سنگاپور در سالن اسکای تویوتا ناگویا پیگیری شد که طی آن ملی پوشان ایران ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار نوشاد عالمیان نخستین ملی پوش ایران بود که به مصاف جوش چوا رفت و هر چند ست اول را ۱۰ به ۱۲ واگذار کرد اما در ست دوم ۱۱ بر ۷ حریف را شکست داد و در ادامه نیز با بردن دو ست دیگر نخستین پیروزی ایران را رقم زد.

در دومین مسابقه بنیامین فرجی رودرروی کویک یانگ قرار گرفت و هر چند ست اول را واگذار کرد اما در ست دوم و سوم با اقتدار خود را شکست داد و در ست چهارم نیز ۱۱ بر ۷ حریفش را شکست داد تا ایران را صاحب دومین پیروزی کند.

برای شاگردان جمیل لطف الله نسبی در سومین مسابقه نیما عالمیان برابر پانگ یو این به میدان رفت و ست اول را ۱۱ بر ۵ به سود خود تمام کرد. عالمیان ست دوم را هم با اختلاف چشمگیر و ۱۱ بر ۵ از حریفش برد اما ست سوم را ۱۱ به ۹ واگذار کرد.

در ست چهارم دو ورزشکار رقابت بسیار نزدیک و مهیجی رو به نمایش گذاشتند و تا امتیاز ۱۵ مساوی پیش رفتند اما در پایان این حریف سنگاپوری بود که ۱۷ بر ۱۵ ملی پوش ایران را شکست داد تا کار به ست پنجم کشیده شود.

جدال نیما عالمیان و پانگ یو این در ست تعیین کننده اما نزدیک پیش نرفت چرا که ملی پوش ایران از همان ابتدا اختلاف را زیاد کرد و در پایان ۱۱ بر ۴ حریف را شکست داد تا پیروزی ۳ بر صفر ایران را مهر تایید بزند.

برچسب ها: تنیس روی میز ، ناگویا
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