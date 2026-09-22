تیم ملی بسکتبال سه‌نفره ایران با شکست ۱۶ بر ۱۱ هنگ‌کنگ، دومین گام خود را در بازی‌های آسیایی با موفقیت پشت سر گذاشت و صعود خود را قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، برابر هنگ‌کنگ به میدان رفت و به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران که صبح امروز در نخستین دیدار خود چین را با نتیجه ۱۸ بر ۱۵ شکست داده بودند، در دومین بازی نیز برابر هنگ‌کنگ به میدان رفتند و با ارائه نمایشی بدون نقص و قدرتمند هنگ کنگ با نتیجه ۱۶بر۱۱ دومین پیروزی خود در مرحله گروهی را به دست آوردند. 

پسران بسکتبال سه نفره ایران با این پیروزی صعود خود از گروه را قطعی کردند.

سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است. تیم ملی ایران در ادامه مرحله گروهی، روز چهارشنبه یکم مهر از ساعت ۱۳:۲۵ برابر تیم مالزی قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: بسکتبال سه نفره ، ناگویا ژاپن
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