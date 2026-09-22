سهمیه ۲۰روزه تردد رایگان در محدوده «کنترل آلودگی هوا» از اول تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ به‌دلیل مصوبه شورای ترافیک شهر تهران تعلیق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می‌رساند؛ طبق مصوبات شورای ترافیک شهر تهران، استفاده از سهمیه ۲۰روزه تردد رایگان در محدوده «کنترل آلودگی هوا» از تاریخ اول مهرماه تا پایان روز سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵ به حالت تعلیق درآمده است.

بر این اساس، تاریخی که پیش از این در رسانه‌های خبری از زبان برخی مسئولان گفته شده، صحیح نیست و طبق مصوبه شورای ترافیک شهر تهران، به‌منظور مدیریت هوشمند تقاضای سفر، کنترل گره‌های ترافیکی و کاهش تردد خودرو‌های تک‌سرنشین، سهمیه مذکور در بازه زمانی یکم تا سی‌ام مهرماه ۱۴۰۵، تردد تمامی خودرو‌ها در محدوده «کنترل آلودگی هوا» مشمول کسر عوارض بوده و سهمیه رایگان فصلی (۲۰ روزه) قابل استفاده نخواهد بود؛ لذا از همشهریان عزیز درخواست می‌شود جهت جلوگیری از اعمال جریمه‌های قانونی و ضرایب بالاتر، پیش از ورود به محدوده یادشده، نسبت به ثبت‌نام و رزرو در سامانه «شهرزاد» اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که استفاده از باقیمانده سهمیه تردد رایگان شهروندان، مطابق روال گذشته از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۵ مجدداً فعال خواهد شد.

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، ضمن قدردانی از همراهی و سعه‌صدر شهروندان عزیز، از عموم مردم تقاضا دارد به منظور بهبود وضعیت ترافیک و بهره‌مندی از هوای پاک، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را در اولویت برنامه‌های سفر‌های درون‌شهری خود قرار دهند.

منبع: شهرداری تهران

برچسب ها: حمل و نقل ، طرح ترافیک
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