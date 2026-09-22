باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اوکراین بامداد سه شنبه هدف حملات شدیدی قرار گرفت و انفجارها و آتشسوزیهایی در سراسر این کشور گزارش شد. طبق گزارشهای مقامات و رسانهها، تاسیسات صنعتی در دنیپروپتروفسک، کریوی ریه و پاولوگراد هدف قرار گرفتند و آتشسوزیهایی رخ داد.
به گفته مقامات محلی، آتشسوزی دیگری در یک انبار در یکی از مناطق کییف رخ داده است و همچنین پس از بمباران، آتشسوزی بزرگی در منطقه وینیتسیا گزارش شده است.
به گفته شرکت انرژی منطقهای، حمله به یک تاسیسات انرژی در منطقه چرنیهیف منجر به قطع برق شد که تقریبا ۱۰۰ هزار مشترک را تحت تاثیر قرار داد.
رسانههای اجتماعی در منطقه اودسا گزارش دادند که انبارهایی در ناحیه اوساتوو هدف قرار گرفتهاند. همچنین انفجارهایی در شهرهای چرنیهیف، اودسا و کرمنچوگ و همچنین در مناطق کییف و ریون گزارش شده است.
منبع: آر تی