باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روز سوم رقابتهای کاراته بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، مرتضی نعمتی با کسب دومین پیروزی خود به دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم راه یافت تا کاراته ایران در رقابتهای امروز (سهشنبه) چهار فینالیست داشته باشد و برای کسب چهار مدال طلا شانس خود را دنبال کند.
نعمتی در مرحله نیمهنهایی وزن ۷۵- کیلوگرم به مصاف الوین باتیکان از فیلیپین رفت و با ارائه نمایشی مقتدرانه و برتری ۸ بر ۲، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد و چهارمین فینالیست کاراته ایران در روز سوم رقابتها لقب گرفت.
ملیپوش کشورمان پیش از این نیز در نخستین مبارزه خود، در حالی که ۵۲ ثانیه به پایان وقت قانونی باقی مانده بود، با نتیجه ۸ بر صفر از سد نورکانات آژیخانوف، قهرمان دوره گذشته بازیهای آسیایی از قزاقستان، گذشته بود.
نعمتی تا ساعاتی دیگر در دیدار نهایی وزن ۷۵- کیلوگرم به مصاف دولت نظمیرادوف از ترکمنستان خواهد رفت.