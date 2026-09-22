باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - کاظمی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین وضعیت ساماندهی مدارس نامناسب و غیراستاندارد در کشور اظهار داشت: «واقعیت این است که مدارس کانکسی با جمعیت بالای ۱۰ دانش‌آموز در جریان نهضت توسعه فضاهای آموزشی تقریباً به‌طور کامل جمع‌آوری شده و برچیدن مدارس سنگی نیز در دستور کار جدی قرار دارد.»

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر هم‌افزایی نهادهای حمایتی و انقلابی در نوسازی مدارس افزود: «حذف و جایگزینی مدارس سنگی با مشارکت و همیاری مؤثر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست اقدام و اجرا است.»

وی در خصوص وضعیت کلاس‌ها و مدارس در مناطق بسیار کم‌جمعیت خاطرنشان کرد: «ممکن است در برخی نقاط کشور، مدارس بسیار کم‌جمعیتی (زیر ۱۰ دانش‌آموز؛ مثلاً ۴ یا ۵ نفره) همچنان وجود داشته باشند؛ با توجه به اینکه در حال حاضر نمی‌توان تحلیل قطعی از پایداری جمعیت این مناطق داشت، ضروری است ابتدا روند جمعیتی دانش‌آموزان در سال‌های آینده بررسی و پایش شود تا متناسب با آن اقدام به ساخت فضای آموزشی دائم گردد که این مهم نیز حتماً انجام خواهد شد.»

کاظمی در پایان با ابراز رضایت از روند توسعه زیرساخت‌های آموزشی تأکید کرد: «خوشبختانه فضاهای آموزشی کشور با شتاب مناسبی در حال حرکت به سمت استانداردهای مطلوب و استانداردسازی کامل هستند.»