باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات پیش آمده در فروش نفت توسط تراستیها گفت: طرح تحقیق و تفحص از نحوه مدیریت فروش و وصول مطالبات نفتی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو تهیه شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس اظهار کرد: محورهای تحقیق و تفحص شامل مواردی همچون بررسی روند ۱۰ ساله فروش نفت (فروش، تخفیفات، وصول، عملکرد هر تریدر و….)، فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به ۴ تریدر و تراستی خاص، فروش نفت و عدم بازگشت منابع نفت ونزوئلا، تخلفات خرید و فروش ۱۲ نفتکش توسط مدیریت شرکت نیکو در فاصله زمانی خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و از بین رفتن حدود ۸۰۰ میلیون دلار بیت المال و تایید صلاحیت و نحوه بکارگیری افراد در مشاغل حساس و بررسی عملکرد مدیریتی در حوزه شرکت نیکو است.
این نماینده مجلس میگوید این طرح تحقیق و تفحص تاکنون به امضای بیش از ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است و تعداد امضاهای آن کماکان در حال افزایش است.
به گفته بیگدلی متن درخواست تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
به استناد اصل هفتاد و ششم (۷۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، با توجه به ضرورت صیانت از حقوق و منابع عمومی، شفافیت در فرآیند فروش نفت و وصول مطالبات و بررسی نحوه تصمیم گیری و عملکرد مدیران و اشخاص دخیل در معاملات نفتی، تقاضای انجام تحقیق و تفحص از «شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو» را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تقدیم مینماییم.
محورهای تحقیق و تفحص:
۱- بررسی قراردادها و توافقات فروش نفت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵،
۱-۱ بررسی نحوه احراز صلاحیت، انتخاب و ارزیابی تریدرهای طرف قرارداد و مبانی قانونی و کارشناسی انتخاب آنان.
۱-۲ بررسی نحوه تعیین تخفیف، مهلت بازپرداخت و سایر شرایط قراردادی و احراز رعایت ضوابط یکسان و شفاف در معاملات مشابه.
۲- بررسی نحوه فروش محمولههای نفتی به چهار تریدر مورد اشاره و آثار مالی آن.
۲-۱ بررسی فرآیند انتخاب تریدرهای مذکور و مبانی قانونی محدود شدن فروش به اشخاص یا شرکتهای مشخص.
۲-۲ بررسی مجوزها، مصوبات و مستندات قانونی فروش اعتباری محمولههای نفتی به اشخاص مذکور.
۲-۳ بررسی مبانی قیمت گذاری، زمان بندی فروش، شرایط بازار، میزان تخفیف و آثار مالی تصمیمات اتخاذ شده بر منافع شرکت ملی نفت ایران و منابع عمومی.
۲-۴ بررسی کلیه مستندات مربوط به قیمتگذاری، ارزیابی بازار، پیشنهاد فروش، تأییدیههای داخلی، طرفهای معامله، شرایط و هزینههای حمل و فرآیند تصمیمگیری هر محموله و تعیین نقش و مسئولیت اشخاص تصمیمساز و تصمیمگیر در صورت احراز تخلف با قصور.
۳- بررسی قراردادها و عملکرد فروش نفت به ونزوئلا.
۳-۱ بررسی قراردادها و توافقات منعقده میان شرکت نیکو، شرکت ملی نفت ایران و طرف ونزوئلایی و نحوه اجرای آنها.
۳-۲ بررسی فرآیند انتخاب و به کارگیری تریدرها و واسطههای فروش و مبانی قانونی و قراردادی آن.
۳-۳ بررسی علل ایجاد و استمرار مطالبات سنواتی و تعیین عوامل مؤثر در ایجاد خسارت یا عدم النفع احتمالی برای کشور.
۴- بررسی صلاحیت مدیران و اشخاص مؤثر در فرآیند فروش نفت.
۴-۱ بررسی نحوه احراز صلاحیت حرفهای، تخصصی و قانونی مدیران و اشخاص شاغل در سمتهای حساس مرتبط با فروش نفت.
۴-۲ بررسی رعایت الزامات قانونی و اداری در انتصاب یا به کارگیری اشخاص در سمتهای حساس.
۴-۳ بررسی موارد عزل، جابهجایی یا عدم احراز صلاحیت اشخاص و نحوه انتصاب مجدد آنان در مسئولیتهای مرتبط، صرفا در حدود اسناد و مستندات قانونی موجود.
۵-۱ بررسی فرآیند خرید ۱۲ فروند نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲، نحوه تعیین قیمت، رعایت تشریفات قانونی صرفه و صلاح شرکت و مبانی کارشناسی معاملات.
۵-۲ بررسی نحوه مدیریت بهره برداری و فروش نفتکشهای مذکور و رعایت تشریفات قانونی در فرآیند فروش.
۶- سایر موارد مرتبط با مدیریت شرکت نیکو.
۶-۱ بررسی معاملات مربوط به خرید کشتی و احراز تناسب قیمتهای پرداختی با قیمتهای متعارف و کارشناسی روز معامله.
۶-۲ بررسی خرید کشتیهای فرسوده یا ضایعاتی و نحوه احراز صلاحیت فروشندگان و واسطههای معامله.
۶-۳ بررسی موارد توقیف، از بین رفتن یا عدم وصول محمولههای نفتی و تعیین علل و عوامل مؤثر در بروز خسارت احتمالی.