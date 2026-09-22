باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا خسروی با اشاره به اجرای بیستوششمین مرحله طرح ملی «مهتاب» در مدیریت امور برق ۴ شیراز، اظهار کرد: در این مانور مجموعهای از اقدامات نظارتی، فنی و اصلاحی با هدف شناسایی و برخورد با مصادیق مصرف غیرمجاز برق، کاهش تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان انجام شد.
او افزود: در جریان این مانور ۹۸ فقره برق غیرمجاز جمعآوری و از این محل ۳۰۰ هزار و ۲۴۰ کیلوواتساعت انرژی احصا شد. همچنین ۱۵ چاه غیرمجاز مورد بازدید قرار گرفت و ۳۲ انشعاب نیز از محل جمعآوری برقهای غیرمجاز به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد.
خسروی ادامه داد: در این مرحله ۱۱۵ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست قرار گرفت و ۶۸ انشعاب در انتظار نصب شناسایی شد. همچنین ۲۰ شمارشگر نصب و ۲۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که از محل این اقدام نیز ۲۲ هزار و ۶۸۰ کیلوواتساعت انرژی احصا شد.
او بیان کرد: در این عملیات ۵۴ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۳۸ مورد دستکاری کنتور کشف شد. همچنین ۲۴ مورد تست مساجد و ۴۴ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بدمصرف انجام گرفت و در مجموع ۹۲۰ متر کابل غیرمجاز نیز جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز طرح ملی «مهتاب» را یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت و کاهش تلفات شبکه دانست و گفت: مقابله با برقهای غیرمجاز علاوه بر صیانت از شبکه و تجهیزات، از تضییع حقوق مشترکان قانونمدار و هدررفت انرژی جلوگیری میکند.
خسروی افزود: استمرار این مانورها میتواند در شناسایی نقاط پرخطر، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق مؤثر باشد.
او با اشاره به ابعاد مختلف طرح «مهتاب» گفت: شناسایی و جمعآوری انشعابها و مصارف غیرمجاز، کنترل و پایش لوازم اندازهگیری، شناسایی کنتورهای معیوب یا دستکاریشده، ساماندهی انشعابهای فاقد وضعیت مناسب و پیشگیری از تلفات غیرفنی شبکه از اهداف این طرح است.
خسروی ادامه داد: اجرای همزمان اقدامات فنی و نظارتی در قالب این طرح، امکان شناسایی دقیقتر منشأ تلفات و برنامهریزی برای اصلاح آن را فراهم میکند.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری برق شیراز نیز با تشریح اقدامات انجامشده در بیستوششمین مانور طرح «مهتاب» گفت: در این مرحله علاوه بر جمعآوری برقهای غیرمجاز، کنترل و تست تجهیزات اندازهگیری و شناسایی موارد مشکوک به دستکاری کنتور در دستور کار قرار داشت که در نتیجه آن ۳۸ مورد دستکاری کنتور کشف و ۲۸ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.
محمد حضرتی افزود: اجرای طرح «مهتاب» فرآیندی مستمر برای پایش وضعیت مصرف و تجهیزات اندازهگیری است و اقداماتی همچون نصب فیوزهای محدودکننده، نصب شمارشگر، تست انشعابهای کشاورزی، بررسی مصارف نامتعارف و بازدید از چاهها در کنار جمعآوری کابلها و انشعابهای غیرمجاز، به شناسایی دقیقتر تلفات غیرفنی و اصلاح وضعیت شبکه کمک میکند.
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری برق شیراز ادامه داد: استمرار این اقدامات با هدف تأمین برق پایدار، کاهش تلفات و رعایت حقوق مشترکان انجام میشود.
منبع: شرکت توزیع برق شیراز