مدیرعامل برق شیراز گفت: این شرکت در جدیدترین عملیات طرح ملی «مهتاب»، علاوه بر کشف ۳۸ مورد دستکاری کنتور، ۹۲ متر کابل غیرمجاز و انشعابات غیرقانونی را جمع‌آوری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا خسروی با اشاره به اجرای بیست‌وششمین مرحله طرح ملی «مهتاب» در مدیریت امور برق ۴ شیراز، اظهار کرد: در این مانور مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، فنی و اصلاحی با هدف شناسایی و برخورد با مصادیق مصرف غیرمجاز برق، کاهش تلفات انرژی و صیانت از حقوق مشترکان انجام شد.

او افزود: در جریان این مانور ۹۸ فقره برق غیرمجاز جمع‌آوری و از این محل ۳۰۰ هزار و ۲۴۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد. همچنین ۱۵ چاه غیرمجاز مورد بازدید قرار گرفت و ۳۲ انشعاب نیز از محل جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز به متقاضیان واجد شرایط واگذار شد.

خسروی ادامه داد: در این مرحله ۱۱۵ انشعاب چاه کشاورزی مورد تست قرار گرفت و ۶۸ انشعاب در انتظار نصب شناسایی شد. همچنین ۲۰ شمارشگر نصب و ۲۸ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد که از محل این اقدام نیز ۲۲ هزار و ۶۸۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد.

او بیان کرد: در این عملیات ۵۴ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۳۸ مورد دستکاری کنتور کشف شد. همچنین ۲۴ مورد تست مساجد و ۴۴ مورد بازدید از مصارف نامتعارف و مشترکان بدمصرف انجام گرفت و در مجموع ۹۲۰ متر کابل غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز طرح ملی «مهتاب» را یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت و کاهش تلفات شبکه دانست و گفت: مقابله با برق‌های غیرمجاز علاوه بر صیانت از شبکه و تجهیزات، از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار و هدررفت انرژی جلوگیری می‌کند.

خسروی افزود: استمرار این مانورها می‌تواند در شناسایی نقاط پرخطر، اصلاح الگوی مصرف و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق مؤثر باشد.

او با اشاره به ابعاد مختلف طرح «مهتاب» گفت: شناسایی و جمع‌آوری انشعاب‌ها و مصارف غیرمجاز، کنترل و پایش لوازم اندازه‌گیری، شناسایی کنتورهای معیوب یا دستکاری‌شده، ساماندهی انشعاب‌های فاقد وضعیت مناسب و پیشگیری از تلفات غیرفنی شبکه از اهداف این طرح است.

خسروی ادامه داد: اجرای همزمان اقدامات فنی و نظارتی در قالب این طرح، امکان شناسایی دقیق‌تر منشأ تلفات و برنامه‌ریزی برای اصلاح آن را فراهم می‌کند.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در بیست‌وششمین مانور طرح «مهتاب» گفت: در این مرحله علاوه بر جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، کنترل و تست تجهیزات اندازه‌گیری و شناسایی موارد مشکوک به دستکاری کنتور در دستور کار قرار داشت که در نتیجه آن ۳۸ مورد دستکاری کنتور کشف و ۲۸ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد.

محمد حضرتی افزود: اجرای طرح «مهتاب» فرآیندی مستمر برای پایش وضعیت مصرف و تجهیزات اندازه‌گیری است و اقداماتی همچون نصب فیوزهای محدودکننده، نصب شمارشگر، تست انشعاب‌های کشاورزی، بررسی مصارف نامتعارف و بازدید از چاه‌ها در کنار جمع‌آوری کابل‌ها و انشعاب‌های غیرمجاز، به شناسایی دقیق‌تر تلفات غیرفنی و اصلاح وضعیت شبکه کمک می‌کند.

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز ادامه داد: استمرار این اقدامات با هدف تأمین برق پایدار، کاهش تلفات و رعایت حقوق مشترکان انجام می‌شود.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز

برچسب ها: شرکت توزیع برق شیراز ، کنتور ، مهتاب
خبرهای مرتبط
شناسایی و جمع‌آوری ۲۳۳ انشعاب غیرمجاز برق در قیروکارزین
کشف ۶۲۳ ماینر و جمع‌آوری ۱۰ هزار انشعاب غیرمجاز برق در شیراز
رفع نزدیک به ۷ هزار عیب حاد شبکه و جمع‌آوری ۱۱۵ برق غیرمجاز در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری عامل تیراندازی در کازرون
توقیف بیش از نیم تن تریاک در شیراز
از توقیف کالا‌های قاچاق تا بازداشت قانون شکنان
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم جانفدایان در شیراز
راهیابی ۸.۴ هزار تن صیفی‌جات شیراز به بازارهای حوزه خلیج‌فارس و پاکستان
۱۴ مصدوم و یک فوتی در ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس
تجهیز فارس برای معرفی ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در «شیراز اکسپو ۲۰۲۶»
آخرین اخبار
از توقیف کالا‌های قاچاق تا بازداشت قانون شکنان
توقیف بیش از نیم تن تریاک در شیراز
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم جانفدایان در شیراز
دستگیری عامل تیراندازی در کازرون
۱۴ مصدوم و یک فوتی در ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس
راهیابی ۸.۴ هزار تن صیفی‌جات شیراز به بازارهای حوزه خلیج‌فارس و پاکستان
تجهیز فارس برای معرفی ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در «شیراز اکسپو ۲۰۲۶»
جمع آوری بیش از ۴ هزارفقره برق غیرمجاز در فارس
خدمات آرامستان‌های شیراز حتی در بحران متوقف نمی‌شود/ سناریو جنگ، سیل و زلزله تدوین شد
گره ترافیکی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی جنوب کشور نیازمند طرح جامع ۷۰۰ میلیاردی است
فرزندان شهدا و جانبازان لامرد از دوره دانش‌آموزی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در فارس با حضور ۹۶۵ هزار دانش‌آموز
بهره‌گیری از توان تجاری ۱۶ استان مرزی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور
زنگ مهر در لامرد به یاد شهدای حمله تروریستی آمریکا به صدا درآمد
بهینه‌سازی مصرف انرژی در کوره‌های آجرپزی فارس/ شرکت گاز به سراغ صنایع پرمصرف رفت